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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 16:50

Los nicaragüenses honran a sus difuntos con flores, velas, oraciones, música y recuerdos

Imagen sin descripción

Managua, 2 nov (EFE).- Los nicaragüenses atiborraron este lunes los cementerios para honrar a sus muertos con flores, velas, oraciones, música y recuerdos.

Por EFE
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Desde tempranas horas de este 2 de noviembre, los cementerios de Nicaragua registraron la llegada de miles de visitantes que acudieron a limpiar, pintar y adornar las tumbas de sus seres queridos, como parte de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.

Con baldes de agua, escobas, pintura y ramos de flores, las familias recorrieron los camposantos para acondicionar las sepulturas.

Claveles, coronas y flores artificiales destacaron entre los adornos que llenan de color los pasillos y lápidas, según comprobó EFE.

Durante la jornada, algunos visitantes encendieron velas y permanecieron en oración, mientras otros compartieron alimentos, fotografías y canciones junto a las tumbas.

La música de mariachis y los encuentros familiares también formaron parte de las escenas que se repitieron en los distintos cementerios de los 153 municipios de Nicaragua.

En las entradas, las calles se convirtieron en un mercado improvisado. Vendedores ofrecían flores y coronas de todos los precios. Otros vendían comida o aperitivos como buñuelos, “sopa borracha” y refrescos. Era un ir y venir de personas cargadas de recuerdos y afecto.

Al caer la tarde, las flores recién colocadas, las tumbas limpias y las velas encendidas quedaron como testimonio de una jornada de recuerdos.

Para las familias nicaragüenses, visitar a sus difuntos no es solo una tradición, sino una forma de volver a encontrarse con sus historias, expresar el cariño que permanece y recordar que, aunque ya no estén físicamente, siguen ocupando un lugar irremplazable en sus vidas, según los sacerdotes.

Por cuarto año consecutivo, la jornada transcurrió sin misas. Las autoridades han mantenido la prohibición de celebraciones religiosas en los cementerios, aunque ni la Conferencia Episcopal ni las autoridades han confirmado o desmentido la medida.

Aun así, el espíritu de la fecha se mantuvo intacto. Las flores, las velas y las oraciones dieron forma a un homenaje que, más que de tristeza, fue de cariño. Entre la música y los recuerdos, Nicaragua volvió a reunirse con sus muertos, como cada 2 de noviembre, con respeto, fe y amor.

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