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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 14:05

Los países iberoamericanos ultiman los documentos que adoptará la Cumbre de Madrid

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Madrid, 2 nov (EFE).- Los coordinadores nacionales y responsables de Cooperación de los 22 países iberoamericanos se reúnen este lunes y el martes para culminar los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en la capital de España.

Por EFE
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​La secretaria española de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, preside las sesiones, donde las delegaciones examinan y acuerdan los textos que conforman los principales resultados de la cumbre, organizada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Gobierno de España como país anfitrión.

Esta reunión es el principal espacio técnico de negociación de la Conferencia Iberoamericana y representa el paso previo a la de ministros de Relaciones Exteriores prevista para el 4 de noviembre, informó el ministerio español en un comunicado.

En sesión conjunta, los representantes revisarán y elevarán el proyecto de Declaración de Madrid, así como otros documentos estratégicos para el futuro de la Comunidad Iberoamericana, como la nueva Estrategia de la Cooperación regional.

Celebrarán además sesiones específicas dedicadas a la negociación de los comunicados que serán elevados a consideración de los ministros y, posteriormente, de los jefes de Estado y de Gobierno en materias como la seguridad vial, la seguridad pública, delincuencia organizada transnacional y narcotráfico o la propiedad industrial.

Por su parte, los responsables de Cooperación trabajarán en la aprobación de la nueva arquitectura de planificación de la Cooperación Iberoamericana, incluido el Programa de Acción de la Cooperación, el Plan Operativo y diversos instrumentos destinados a reforzar la gobernanza, la comunicación y la financiación de los programas.

La reunión da continuidad a más de dos años de diálogo y negociación desarrollados durante la Secretaría Pro Tempore española y culmina el proceso técnico previo a la cumbre.

"Su relevancia radica en que es en este espacio donde los 22 países construyen los consensos que posteriormente permiten la adopción de acuerdos al más alto nivel político, una de las características distintivas de la Comunidad Iberoamericana desde su creación", según la nota de prensa.

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