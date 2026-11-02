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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 10:45

Los partidos árabes de Israel conversan para coordinar un gobierno de cambio

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Jerusalén, 2 nov (EFE).- Representantes de la Lista Conjunta y el islamista Raam, los principales partidos árabes de Israel, se reunieron este lunes en Nazaret (norte) para coordinar sus posturas de cara a las consultas que el presidente israelí, Isaac Herzog, iniciará el miércoles antes de asignar a un candidato la formación del próximo gobierno.

Por EFE
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"Reunión de coordinación y consultas entre los líderes de la Lista Conjunta y Raam. El objetivo: derrocar al Gobierno de (el ya primer ministro en funciones, Benjamín) Netanyahu, (ministro de Seguridad Nacional, Itamar) Ben Gvir y (ministro de Finanzas, Bezalel) Smotrich, y sustituirlo por un nuevo Gobierno de cambio", anunció en X, con una foto del encuentro, el líder de Taal, Ahmad Tibi, uno de los tres partidos que conforman la Lista Conjunta.

Yusef Yabarín, que encabeza la Lista Conjunta, recordó en X que "el electorado árabe ha decidido el resultado de las elecciones en las urnas", después de que cerca del 80 % de los palestinos con ciudadanía israelí acudieran a votar con una participación sin precedentes.

"Ahora miramos hacia adelante, para derrotar a Netanyahu en la Knéset (Parlamento israelí) y derrocar su Gobierno", dijo Yabarín compartiendo la misma foto de los políticos palestinos reunidos alrededor de una mesa en Nazaret, en la que aparece también Mansur Abás, líder de Raam.

El presidente israelí, Isaac Herzog, comenzará el miércoles las consultas con las formaciones con representación en el Parlamento tras las elecciones del martes, a fin de decidir tras sus recomendaciones a qué líder erigirá primero para que intente formar un gobierno.

Se espera que los diputados del partido Juntos, de Naftali Bénet y de Yair Golán, recomienden al líder opositor, Gadi Eisenkot, y según informó hoy el diario Haaretz, también lo harán los siete parlamentarios de Israel Beitenu, formación de Avigdor Líberman.

Una vez exista un candidato designado por Herzog, probablemente Eisenkot, este tiene un plazo de 28 días para negociar con posibles socios de coalición, tras los cuales puede solicitar una prórroga de otros 14 días.

Si el candidato no logra formar una coalición, la decisión se devuelve al presidente, quien puede elegir a otro diputado para que lo intente durante otros 28 días, ya sin posibilidad de prórroga.

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