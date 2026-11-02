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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 07:20

Los talibanes piden a EEUU "responsabilidad" ante el plan de deportar afganos vía Pakistán

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Kabul, 2 nov (EFE).- El Gobierno de facto talibán en Afganistán pidió este lunes a Estados Unidos actuar con "responsabilidad" ante los planes de Washington de trasladar a más de 150 ciudadanos afganos a Pakistán, país que desde hace más de dos años mantiene una campaña de expulsiones masivas de refugiados y migrantes afganos.

Por EFE
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"El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) solicita a Estados Unidos que actúe con prudencia y responsabilidad en este asunto, y que cualquier decisión respecto al destino de los ciudadanos afganos se lleve a cabo mediante un entendimiento bilateral", expresó el Ministerio de Exteriores afgano en un comunicado.

El mensaje llega después de que el periódico The New York Times informara el viernes, citando a tres funcionarios estadounidenses, que la Administración del presidente Donald Trump planea enviar a Pakistán a más de 150 afganos que no han logrado obtener un estatus legal en Estados Unidos y que podrían enfrentar persecución o discriminación si regresan a su país.

Según el diario, la ausencia de relaciones diplomáticas entre Washington y los talibanes ha llevado a la Administración estadounidense a plantear Pakistán como país de tránsito para esas devoluciones.

"La parte afgana está dispuesta a abordar la cuestión de manera práctica y sobre la base de un entendimiento mutuo (...) No corresponde a terceros países comerciar con el destino de ciudadanos de otra nación a cambio de privilegios temporales limitados u otras consideraciones, ni comprometer la dignidad humana", agregó Kabul.

El grupo, que podría salir en un vuelo este mismo lunes, incluiría a familiares de afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses durante las dos décadas de presencia militar internacional en Afganistán, antes del regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021.

Pakistán mantiene desde 2023 una campaña de retorno y expulsión de ciudadanos afganos sin documentación que ha obligado a regresar a Afganistán a más de dos millones de personas, mientras todavía permanecen en territorio paquistaní más de un millón de afganos.

Las expulsiones se han intensificado en los últimos meses en medio del deterioro de las relaciones entre Kabul e Islamabad, marcado por enfrentamientos fronterizos y acusaciones paquistaníes de que los talibanes afganos permiten operar desde su territorio a grupos insurgentes.

El asunto migratorio ha abierto además una vía de contacto con el régimen talibán, pese a su aislamiento internacional, con delegaciones de la Unión Europea y países como Alemania que han mantenido conversaciones con Kabul, en algunos casos con mediación de Catar, para gestionar retornos y deportaciones.

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