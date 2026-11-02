Los ucranianos observan las elecciones de EE.UU. con cautelosa esperanza tras tensiones

Pocos en Ucrania esperan volver a los tiempos del demócrata Joe Biden, cuando bajo su Presidencia Estados Unidos proporcionaba una parte fundamental de la ayuda militar y financiera directa y mantenía una presión constante sobre Rusia.

Sin embargo, según el diputado ucraniano Oleksandr Merezhko, el Congreso de EE.UU. puede desempeñar un papel importante pese al control sobre la política exterior del presidente del país, Donald Trump, que recientemente ha suavizado las sanciones contra Rusia para importar diésel ruso y elevado las tensiones con Ucrania.

"El Congreso es la voz del pueblo y el presidente no puede ignorarlo. Cuantos más congresistas se pronuncien a favor de Ucrania y en contra de cualquier intento de impulsar proyectos empresariales con Rusia, mejor para Ucrania", subrayó Merezhko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano, a EFE.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha evitado criticar directamente a Trump, pero ha cuestionado los intentos de Estados Unidos de mejorar las relaciones con Rusia en vísperas de las elecciones de medio mandato de este martes, que pueden dar a los demócratas la mayoría en al menos una de las cámaras legislativas.

Las encuestas más recientes muestran que la mayoría de los votantes, tanto republicanos como demócratas, apoyan a Ucrania en su guerra contra Rusia.

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Esto alimenta la cautela política de Kiev, que espera conservar o reforzar el apoyo bipartidista.

"No divido al Congreso estadounidense en partidos Republicano y Demócrata. Para nosotros, lo importante es la victoria de un partido: el partido de los partidarios de Ucrania", subrayó Merezhko.

La interrupción de los suministros militares directos y de la ayuda financiera estadounidense tras la llegada de Trump al poder a principios de 2025 privó a Washington de una importante capacidad de presión sobre Ucrania, que se ha adaptado mediante la innovación en el campo de batalla y el aumento del apoyo de otros socios.

"Hemos sobrevivido y tenemos que hacernos aún más fuertes para prestar la menor atención posible a lo que Estados Unidos u otros hagan o digan", declaró a EFE Vasil, un soldado voluntario de 39 años, desde la región de Donetsk.

Sin embargo, Ucrania sigue dependiendo de Estados Unidos para las alertas de ataques con misiles balísticos, el internet satelital Starlink y las municiones para la defensa antiaérea.

Por ello, Kiev actúa con cautela y trata de conservar o incluso expandir el apoyo bipartidista sin enemistarse con ninguna de las partes.

Así, suspendió durante casi dos semanas los ataques contra las refinerías rusas, antes de reanudarlos varios días antes de las elecciones de este martes en Estados Unidos.

Tras las elecciones, Ucrania espera recibir al menos un aumento parcial del apoyo, especialmente en materia de defensa antiaérea, señaló Merezhko.

EE.UU. ha acordado vender a Ucrania 500 misiles Patriot, aunque se espera que las entregas no comiencen hasta 2030.

"Quizá el Congreso ayude a que esto ocurra antes, de cara al invierno", subrayó Merezhko desde Kiev, donde los ataques rusos dejaron sin electricidad a algunas zonas de la ciudad este lunes.

Una mayoría demócrata en el Senado podría dar al Congreso más margen para tomar decisiones que incluyan el apoyo a Ucrania, afirmó también el analista político Vitali Portnikov.

Al mismo tiempo, algunos en Ucrania temen que una pérdida de la mayoría republicana pueda provocar desestabilización y conflictos internos en Estados Unidos, y que Trump, en ese contexto, adopte una postura aún más negativa hacia Ucrania o la convierta en "chivo expiatorio" de un posible revés electoral.

Cuanto antes terminen las elecciones y disminuya la intensidad de la lucha política, mejor para Ucrania, subrayó Merezhko.

"Cuando la situación se calme, podremos avanzar hacia una interacción más constructiva con la Administración Trump", sostuvo.