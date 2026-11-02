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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 10:55

Marvell comprará Lumentum por 115.000 millones para liderar la conectividad en IA

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Nueva York, 2 nov (EFE).- El fabricante estadounidense de semiconductores Marvell Technology anunció este lunes un acuerdo definitivo para adquirir el fabricante de componentes ópticos para centros de datos Lumentum mediante una transacción íntegramente en acciones valorada en unos 115.000 millones de dólares.

Por EFE
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Se trata de una de las mayores operaciones corporativas del año impulsada por el auge de la inteligencia artificial (IA).

Según los términos pactados, los accionistas de Lumentum recibirán 4,5 títulos de Marvell por cada una de sus acciones, lo que representa un valor implícito de aproximadamente 1.132 dólares por acción y una prima de cerca del 24 % respecto a su cotización del 28 de octubre, previa a las especulaciones de mercado.

Al completarse la fusión, prevista para la primera mitad de 2028, los accionistas de Marvell controlarán alrededor del 67 % de la entidad combinada y los de Lumentum el 33 % restante.

La operación busca integrar la tecnología eléctrica de chips de Marvell con las soluciones ópticas y láseres de Lumentum para resolver las exigencias de ancho de banda y eficiencia energética en centros de datos de IA.

"La infraestructura de IA experimenta un cambio arquitectónico fundamental hacia la conectividad óptica", señaló el director ejecutivo de Marvell, Matt Murphy, quien seguirá al frente de la compañía combinada.

Las empresas proyectan alcanzar un mercado potencial de 550.000 millones de dólares y más de 1.000 millones en sinergias de costes anuales.

La transacción aún está sujeta al visto bueno regulatorio y de los accionistas.

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