Más de 20 vuelos cancelados ante la llegada del ciclón Murasu a la costa este india

Diez vuelos de la aerolínea IndiGo previstos desde Vijayawada, en Andhra Pradesh, fueron cancelados, mientras que el aeropuerto de Chennai, capital de Tamil Nadu, informó de la suspensión de otros 11.

Se prevé que la tormenta ciclónica severa Murasu toque tierra en la costa sur de Andhra Pradesh, cerca de Ongole, entre las 23:30 hora local del lunes y las 04:00 del martes, indicó el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

El ciclón traerá vientos sostenidos de entre 100 y 110 kilómetros por hora, con rachas de hasta 120, además de fuertes lluvias entre el 2 y el 3 de noviembre en Andhra Pradesh y Tamil Nadu.

La oficina del jefe de Gobierno de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, aseguró que el estado está preparado para la llegada de Murasu y estimó que entre 6.000 y 8.000 postes eléctricos podrían verse dañados por los fuertes vientos.

Las autoridades de Tamil Nadu y del vecino estado de Odisha también han iniciado preparativos de emergencia ante el paso de la tormenta.

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Murasu llega apenas días después del ciclón Arnab, que dejó al menos cinco muertos y miles de hectáreas de cultivos afectadas en Andhra Pradesh la semana pasada.