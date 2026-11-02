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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 13:30

Más de 500.000 personas apoyan cierre de un canal francés acusado de promover el racismo

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París, 2 nov (EFE).- Una petición oficial que pide el cierre del canal de televisión francés CNews, acusado de propagar ideas racistas, superó este lunes las 500.000 firmas, lo que podría abrir la posibilidad a que la Asamblea Nacional francesa debata esta propuesta.

Por EFE
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La solicitud, colgada hace algo más de cuatro meses, vio su número de respaldos dispararse tras el ataque el pasado 23 de octubre en Trappes (periferia parisina) atribuido a Kevin T. e investigado como un crimen racista. El atentado provocó la muerte del joven francés de origen subsahariano Pengo Bossio Wangi y dejó varios heridos, entre ellos una niña de 12 años.

Tras el tiroteo, la izquierda francesa acusó a la ultraderecha de Marine Le Pen de crear un clima de odio contra los inmigrantes magrebíes y subsaharianos y sus descendientes y apuntó al papel de la cadena CNews, propiedad del magnate ultraconservador Vincent Bolloré (dueño de Canal +), en la propagación de ideas racistas y xenófobas.

La petición, colgada en la web oficial de la Asamblea Nacional francesa, denuncia que CNews "no es un canal de información y sí una máquina de propaganda" y recordó que, desde 2019, acumula multas de los reguladores franceses de "630.000 euros, un récord absoluto en el audiovisual francés".

La iniciativa sacó a relucir uno de los episodios más recientes y polémicos del canal. En un programa de marzo de 2026, el psicólogo Jean Doridot comparó al alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, de origen maliense, con un "simio" y con un "jefe de tribu".

Tal y como prevé el reglamento de la Asamblea Nacional, si una solicitud supera el umbral de 500.000 firmas -siempre que procedan de al menos 30 departamentos o colectividades de ultramar- se puede abrir un proceso que desemboque en un debate en el hemiciclo.

No obstante, corresponderá en un primer momento a la Comisión de Asuntos Culturales y Educación decidir si esa petición debe ser examinada o si procede su archivo sin más trámite.

Un eventual examen de la solicitud en la Asamblea no terminará en el cierre de la cadena, pues este tipo de iniciativas ciudadanas están diseñadas para llamar la atención sobre un tema en concreto.

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