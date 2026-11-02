Más de 600 fábricas textiles cierran este lunes en Bangladés para exigir mayores salarios

La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladés (BGMEA) informó de que 670 fábricas habían suspendido la producción, mientras otras 20 vinculadas a la asociación de fabricantes de prendas de punto permanecían también cerradas.

Los trabajadores reclaman elevar el salario mínimo mensual de las actuales 12.500 takas (unos 101 dólares) a 30.000 takas (unos 244 dólares), más del doble.

Los enfrentamientos comenzaron el domingo, cuando los manifestantes bloquearon calles y carreteras, se enfrentaron a la Policía en varios puntos e incendiaron un vehículo policial.

El Gobierno anunció entonces la formación de una nueva junta salarial para revisar los sueldos del sector, pero la medida no logró sofocar las protestas.

El jefe de la Policía Industrial, Gazi Jashim Uddin, informó a EFE de que los trabajadores volvieron a las calles en las primeras horas del lunes y bloquearon varias autopistas.

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"Esperábamos que los trabajadores volvieran a las fábricas tras el anuncio de la junta salarial, pero no fue así. Tuvimos que usar la fuerza para retirarlos de las carreteras", afirmó.

Las tensiones comenzaron a finales de octubre después de que el Gobierno anunciara un aumento salarial para los empleados del sector público, lo que llevó a trabajadores de otros sectores a reclamar también incrementos.

El Ejecutivo ha atribuido parte de los disturbios a empresarios vinculados a la derrocada Liga Awami, aunque las protestas comenzaron como una reivindicación salarial.

Bangladés revisó por última vez el salario mínimo de los trabajadores textiles en 2023, cuando lo elevó un 56 %, de 8.000 a 12.500 takas. Al menos cuatro trabajadores murieron durante aquellas protestas.

El sector de la confección genera más del 80 % de los ingresos por exportaciones de Bangladés, por lo que los cierres afectan a una de las principales fuentes de divisas del país.