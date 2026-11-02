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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 15:45

Merz está a favor de que Alemania tenga a una mujer como primera presidenta, según medios

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Berlín, 2 nov (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró favorable este lunes a que Alemania tenga por primera vez a una mujer como presidenta del país, una vez termine el mandato del actual jefe de Estado, Frank-Walter Steinmeier.

Por EFE
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"Voy a proponer al partido una candidata de consenso, una candidata de centro. Tengo muy claro que tiene que ser una mujer", dijo Merz en unas declaraciones recogidas por medios como la edición digital del diario Bild, el semanario Focus y la televisión NTV.

El Bild explicó que Merz hizo estas afirmaciones, las primeras del canciller sobre su preferencia por una mujer para suceder a Steinmeier, en el marco de una reunión en Berlín de la formación del jefe del Gobierno germano, la Unión Cristianodemócrata (CDU).

El canciller, sin embargo, no aclaró quién podría ocupar el cargo que desempeña desde 2017 Frank-Walter Steinmeier, quien dejará la presidencia el próximo 18 de marzo de 2027.

En medios de comunicación como la televisión pública ARD se han citado nombres de políticas conservadoras como Julia Klöckner, actual presidenta de la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag, quien es compañera de partido de Merz al igual que otra posible candidata como Ines Claus, responsable de los cristianodemócratas en el estado federado occidental de Hesse.

En las informaciones sobre una posible sucesora de Steinmeier también figuran la exministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, la ministra de Educación, Karin Prien, además de la aspirante propuesta por la también conservadora y gubernamental Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera: Ilse Aigner.

Está previsto que la dirección de la CDU debata sobre la identidad de la jefatura del Estado el próximo lunes.

Tanto la CDU como la CSU necesitan el apoyo del otro socio en el Gobierno, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), para lograr que una de sus candidatas sea elegida presidenta y, según la ARD, entre los socialdemócratas ya los había favorables a Aigner.

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