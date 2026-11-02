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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 20:00

México inicia las restricciones al uso de celulares en escuelas

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Ciudad de México, 2 nov (EFE).- México comenzará este martes a aplicar las nuevas reglas para el uso de dispositivos móviles en escuelas públicas y privadas, con restricciones y medidas diferenciadas entre educación básica, bachilleratos y universidades, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por EFE
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El titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró este lunes en un comunicado que el sistema educativo "está preparado para implementar la regulación" impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, destinada a favorecer el aprendizaje, la convivencia y la protección de los menores frente a los riesgos del uso excesivo de pantallas.

La medida abarca un sistema integrado por 34,1 millones de estudiantes, 2,2 millones de docentes y 263.600 escuelas. En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la restricción comprende toda la jornada escolar.

Sin embargo, el acuerdo permite utilizar los dispositivos para actividades educativas previamente programadas y orientadas por docentes, así como en emergencias o por necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.

En la educación media o el bachillerato, cada plantel acordará las medidas con su comunidad educativa, incluidos docentes y familias, para limitar el uso ajeno a fines pedagógicos según sus circunstancias.

Mientras que en las universidades se promoverá un uso responsable de la tecnología y la formación de una ciudadanía digital crítica, con conocimientos sobre algoritmos e inteligencia artificial y respeto a la autonomía de las instituciones.

Delgado invitó a los estudiantes a “apagar el celular y encender la imaginación con la lectura”.

Según el funcionario, la regulación busca atender riesgos asociados con el uso excesivo de pantallas y la posible adicción a plataformas digitales, además de la exposición a violencia, contenidos sexuales, mensajes de odio y ciberacoso.

La SEP señaló que, en una consulta nacional, el 80 % de los docentes identificó dificultades de sus estudiantes para mantener la atención; el 79 %, para recordar información, y el 73 %, para regular sus emociones o afrontar la frustración, mientras que el 81 % consideró necesario adoptar medidas.

El acuerdo, publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, fijó su entrada en vigor para el 3 de noviembre y concedió a las autoridades estatales 180 días naturales desde esa fecha para emitir o adecuar sus normas.

El documento reconoce que 19 estado del país ya contaban con disposiciones sobre dispositivos móviles en centros educativos.

Delgado sostuvo que la protección de los menores en internet también exige responsabilidad de las plataformas digitales y no puede recaer exclusivamente en familias, docentes y autoridades.

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