Miami acogerá una gala para reivindicar la huella hispana en el 250 aniversario de EE.UU.

Coorganizado por la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos y el Global Hispanic Council, el acto será el broche de oro de la iniciativa 'America250: A Hispanic Vision', que resalta "la contribución histórica, cultural y económica de la comunidad hispana al desarrollo del país", informó en un comunicado la institución.

Además de la gala, el proyecto incluye un documental sobre el sueño americano contado a través de voces hispanas, la Cumbre de Líderes Hispanos y Synchronía, una experiencia de arte digital en Miami con artistas hispanos reconocidos.

La cumbre se celebrará los días 17 y 18 de noviembre en la Torre de la Libertad y en el Miami Dade College de Miami, y reunirá a líderes e instituciones de los ámbitos empresarial, cultural, mediático, académico y público.

Entre los participantes se encuentra el director ejecutivo de Iberdrola/Anvangrid, Pedro Azagra, y el evento acogerá mesas de debate centradas en la contribución histórica de los hispanos a EE.UU., el poder económico y cultural de la comunidad y el futuro del sueño americano, entre otros temas.

Los músicos Emilio y Gloria Estefan; la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y el empresario Jorge Plasencia son algunas de las voces que aparecen en el documental 'The American Dream: Hispanic Voices', que narra el significado actual del sueño americano y cómo lo redefinen las nuevas generaciones de hispanos en EE.UU. Su estreno está previsto para marzo de 2027.

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