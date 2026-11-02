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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 14:10

Miami acogerá una gala para reivindicar la huella hispana en el 250 aniversario de EE.UU.

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Miami (EE.UU.), 2 nov (EFE).- Alrededor de 500 líderes hispanos y empresariales, junto a representantes institucionales de Estados Unidos y España, participarán el próximo 18 de noviembre en Miami en la Gala de Celebración Hispana, un evento que destacará el papel de la comunidad hispana en la historia de EE.UU. con motivo del 250 aniversario de independencia del país.

Por EFE
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Coorganizado por la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos y el Global Hispanic Council, el acto será el broche de oro de la iniciativa 'America250: A Hispanic Vision', que resalta "la contribución histórica, cultural y económica de la comunidad hispana al desarrollo del país", informó en un comunicado la institución.

Además de la gala, el proyecto incluye un documental sobre el sueño americano contado a través de voces hispanas, la Cumbre de Líderes Hispanos y Synchronía, una experiencia de arte digital en Miami con artistas hispanos reconocidos.

La cumbre se celebrará los días 17 y 18 de noviembre en la Torre de la Libertad y en el Miami Dade College de Miami, y reunirá a líderes e instituciones de los ámbitos empresarial, cultural, mediático, académico y público.

Entre los participantes se encuentra el director ejecutivo de Iberdrola/Anvangrid, Pedro Azagra, y el evento acogerá mesas de debate centradas en la contribución histórica de los hispanos a EE.UU., el poder económico y cultural de la comunidad y el futuro del sueño americano, entre otros temas.

Los músicos Emilio y Gloria Estefan; la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y el empresario Jorge Plasencia son algunas de las voces que aparecen en el documental 'The American Dream: Hispanic Voices', que narra el significado actual del sueño americano y cómo lo redefinen las nuevas generaciones de hispanos en EE.UU. Su estreno está previsto para marzo de 2027.

Estados Unidos conmemora este año el 250 aniversario de su independencia del Imperio británico con una serie de celebraciones especiales en todo el país, que incluyeron un fuerte despliegue de fuegos artificiales el pasado 4 de julio.

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