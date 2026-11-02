ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 08:50

Moscú expresa preocupación por posibles nuevos ataques contra Irán

Imagen sin descripción

Moscú, 2 nov (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso expresó este lunes su preocupación por la situación en Irán tras las señales de posibles nuevos ataques militares contra la República Islámica.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Las señales de que se están planeando nuevas acciones militares contra la República Islámica son extremadamente alarmantes", señaló la portavoz del ministerio, María Zajárova.

Además, destacó la necesidad de aumentar los esfuerzos diplomáticos para normalizar la situación en el país.

"Respaldamos los esfuerzos de los mediadores y, por nuestra parte, facilitamos el proceso de negociación. Reiteramos nuestra disposición a contribuir tanto a la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables como a su posterior implementación", afirmó.

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con lanzar nuevos ataques contra Irán durante un mitin en Iowa, antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de este martes.

Al mismo tiempo, medios estadounidenses informaron de que Trump abordó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la posibilidad de reanudar los bombardeos.

El medio estadounidense The Atlantic planteó varios posibles escenarios para una campaña militar en Irán que Washington podría considerar tras las legislativas, entre ellos ataques contra el programa nuclear y la infraestructura militar iraní. Aunque la publicación no descarta la vía diplomática.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
05
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más

Te puede interesar