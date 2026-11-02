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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 16:40

Mueren dos personas al desplomarse una avioneta en el centro de México

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 2 nov (EFE).- Dos personas murieron este lunes al desplomarse una avioneta poco después de despegar de un aeropuerto de Pachuca, capital del estado mexicano de Hidalgo (centro), confirmó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Por EFE
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La aeronave, una Cessna modelo 210 con matrícula XB-AZG, despegó a las 09:30 hora local (15:30 GMT) con destino al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, en el estado de Morelos, según informó la autoridad aeronáutica mexicana.

Sin embargo, apenas un minuto después, a las 09:31 hora local (15:31 GMT), la avioneta se precipitó a tierra durante la fase inicial de ascenso, aproximadamente a 500 metros de la cabecera 21 de la pista.

La aeronave, operada por Grupo Aeroespacial Avspace, impactó sobre la avenida Tezontle, en la colonia Venta Prieta, una zona urbana de Pachuca, donde posteriormente se incendió.

Como consecuencia del accidente, fallecieron las dos personas que viajaban a bordo, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades.

El desplome provocó la movilización de elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad, que acudieron al lugar para atender la emergencia y acordonar la zona.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron que la avioneta quedó partida en dos tras el impacto y sufrió daños considerables.

La AFAC informó de que personal de la Comandancia del Aeropuerto de Pachuca se trasladó al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y que ya se inició una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las posibles causas del desplome.

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