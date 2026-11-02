Musk bate récord con casi 500 millones de dólares como el mayor donante en una campaña

Nunca antes un donante que no se presentara a las elecciones había contribuido con una cifra tan elevada de forma pública.

Pese a lo elevado de la cantidad para el Partido Republicano, y según las investigaciones realizadas por The New York Times, la cifra real podría ser superior, ya que Musk también realizó donaciones opacas y los registros federales llegan hasta el 14 de octubre, por lo que ha podido aumentar su contribución en estas últimas semanas.

Varios legisladores demócratas han anunciado que planean investigar a Musk si recuperan el control de alguna de las cámaras del Congreso en los comicios de medio mandato, como apuntan las últimas encuestas antes de la jornada electoral.

El objetivo de estas investigaciones recae en su gestión al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, disuelto posteriormente, los contratos de sus empresas con el gobierno federal y su papel en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Además del récord de donación pública de un particular de Musk, las elecciones de medio mandato de 2026 han batido el récord de gasto en publicidad política en Estados Unidos, superando incluso al ciclo presidencial de 2024, según AdImpact.

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En los comicios de este martes se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado, se eligen gobernadores de 36 de los 50 estados y numerosos cargos locales.