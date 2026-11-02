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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 19:15

Nicaragua registra 5.001 casos de chikunguña desde mediados de mayo

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San José, 2 nov (EFE).- Nicaragua registra al menos 5.001 casos contagiados por chikunguña desde mediados de mayo pasado, según un informe divulgado este lunes por el Ministerio de Salud, que no reporta fallecidos.

Por EFE
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En la semana que culminó el 31 de octubre, el chikunguña presentó un aumento de 40 enfermos en comparación con la semana anterior, alcanzando un total de 330 personas diagnosticadas, indicó el Ministerio de Salud en el informe.

Las autoridades sanitarias reportaron los primeros 12 casos contagiados por chikunguña entre la semana del 17 de mayo y el 23 de mayo.

Desde entonces los casos se han elevado hasta 5.001, de acuerdo con los informes semanales del Ministerio de Salud.

Octubre, con 1.460 enfermos, es el mes con más casos contagiados por chikunguña, según los informes.

De momento, el Ministerio de Salud de Nicaragua no ha emitido ninguna alerta sanitaria, aunque han intensificado las jornadas de limpieza para prevenir más casos.

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