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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 07:52

Nueve muertos deja accidente de avión cerca de la casa de Trump en Florida

Un camino cerrado en las inmediaciones del sitio en que cayó el avión.
Un camino cerrado en las inmediaciones del sitio en que cayó el avión.212006+0000 SAUL MARTINEZ

Nueve personas murieron el domingo cuando el pequeño avión en el que viajaban se precipitó sobre un vecindario en el sur de Florida, a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia vacacional del presidente estadounidense Donald Trump, informaron las autoridades.

Por ABC Color
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Videos no verificados publicados en redes sociales muestran una aeronave casi en posición vertical estrellándose contra el suelo a gran velocidad. También se observa una gran bola de fuego y un cráter en llamas cerca de una concurrida carretera.

“El accidente de un avión hoy en el condado de Palm Beach, Florida, es una tragedia”, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un comunicado.

El funcionario dijo que el avión, un Learjet 60, había despegado de Austin, Texas, y se dirigía a las Bahamas. Las nueve personas a bordo murieron, según el comunicado.

Imagen sin descripción

El accidente ocurrió cerca de Cresthaven, un vecindario del condado de Palm Beach que se encuentra a menos de 11 kilómetros de Mar-a-Lago.

Lea más: Mueren 4 pilotos de la Fuerza Aérea filipina al estrellarse dos aviones de entrenamiento

“Esto obviamente es un accidente aéreo cataclísmico”, comentó a periodistas el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cerca del sitio del percance.

“Parecía como un misil cayendo”, agregó el gobernador, quien dijo que no hay informes de que personas en suelo hubieran resultado heridas.

Trump estuvo en Mar-a-Lago el domingo. Una hora antes del accidente del Learjet había partido del próximo y recién renombrado Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump en el Air Force One.

Se habían reportado tormentas en la zona, y Trump llevaba un paraguas cuando subió al Air Force One.

Lea más: Un caza de guerra francés se estrella en el noreste del país causando al menos un muerto

“La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán” el accidente, señaló la Administración Federal de Aviación en un comunicado.

En una grabación de audio publicada en el sitio de tráfico aéreo leveatc.net, se escucha a alguien en la cabina de vuelo que reportaba “turbulencia moderada”.

La persona agregó que el avión estaba “entrando en zona de precipitación” y que necesitaba “ascender”, poco antes de decir “mayday, mayday” porque comenzó a descender aceleradamente.

“Vamos a estrellarnos en el suelo”, expresa la persona y luego se detiene la comunicación.

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