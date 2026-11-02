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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 06:40

Nuevo ataque de las FAR contra sistema eléctrico eleva a 18 las centrales dañadas en Sudán

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Jartum, 2 nov (EFE).- Al menos 18 centrales eléctricas han sido alcanzadas por drones del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en los últimos días, después de que este lunes otras tres plantas fueran atacadas, lo que ha provocado cortes de electricidad generalizados en tres localidades en el este y norte de Sudán, informaron a EFE fuentes locales.

Por EFE
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Los informantes indicaron que, a primera hora del lunes, drones pertenecientes a los paramilitares atacaron estaciones eléctricas en las localidades de Aroma y Halfa al Jadida, en el estado de Kassala (este), así como en la ciudad de Merowe, en el Estado del Norte, provocando cortes de electricidad generalizados en las tres zonas.

Fuentes del Gobierno del estado de Kassala -una región fronteriza con Etiopía- señalaron que varios drones impactaron contra la instalación eléctrica de Halfa al Jadida, causando un apagón en la localidad; mientras que otros tres proyectiles alcanzaron la de Aroma.

El estado de Kassala sufrió cortes de energía generalizados como consecuencia de los ataques con drones contra estas dos instalaciones, añadieron.

En el Estado del Norte, fuentes en la localidad de Merowe informaron a EFE de que un dron de las FAR impactó contra la central eléctrica de la ciudad, provocando un incendio y dejando sin suministro eléctrico tanto a la ciudad como a la zona agrícola circundante.

Las fuentes confirmaron que este es el segundo bombardeo de este tipo contra dicha instalación en el último mes, ya que había sido blanco de un dron de los paramilitares a mediados de octubre, aunque posteriormente fue reparada.

Estas tres centrales afectadas se suman a las registradas este domingo, después de que varios drones atacaran la central eléctrica de Abu Hamad, en el estado del Nilo, así como la de Debba, en el Estado del Norte.

Con estos nuevos ataques de hoy, el número total de centrales eléctricas atacadas por drones en Sudán durante las últimas dos semanas asciende a 18, distribuidas en diez estados.

Ante esta situación, el Gobierno sudanés ha presentado una denuncia contra el Gobierno de Etiopía ante el Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana.

En ella, acusa a Etiopía de llevar a cabo ataques contra infraestructuras civiles y centrales eléctricas en varios estados sudaneses, alegando además que los drones fueron lanzados desde territorio etíope.

Un informe del Consejo de Soberanía de Sudán -máximo órgano de Gobierno y controlado por la cúpula militar-, publicado ayer, señaló que 187 drones fueron lanzados desde territorio etíope contra Sudán en lo que va de año.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones han sido desplazadas por el conflicto, que ha convertido al país en el escenario de la mayor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU.

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