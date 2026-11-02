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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 08:10

Ocho trabajadores mueren electrocutados durante unas obras viales en la India

Imagen sin descripción

Nueva Delhi, 2 nov (EFE).- Ocho trabajadores murieron y otros cinco resultaron heridos por quemaduras este lunes al recibir una descarga eléctrica cuando la maquinaria que utilizaban en unas obras viales entró en contacto con una línea de alta tensión en el estado de Rajastán, en el noroeste de la India.

Por EFE
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"La máquina entró en contacto con la línea de alta tensión, lo que provocó que la corriente eléctrica la atravesara. Los trabajadores que se encontraban allí murieron electrocutados", explicó el jefe de la comisaría local de Udaipurwati, Rampal, en declaraciones recogidas por la agencia local PTI.

La Policía confirmó que los ocho fallecidos eran residentes de la zona.

El accidente tuvo lugar en la aldea de Chhapoli, en el distrito de Jhunjhunu, mientras los trabajadores realizaban labores de pavimentación y mezcla de grava para una carretera hacia la localidad de Kadamkund.

El ministro de Energía de Rajastán, Heeralal Nagar, precisó que la obra no formaba parte de un proyecto oficial de infraestructura, sino que era una iniciativa vecinal a pequeña escala gestionada de forma privada, informó PTI.

El jefe de Gobierno de Rajastán, Bhajanlal Sharma, calificó de "desgarradora" la noticia en su cuenta de la red social X y ordenó una investigación inmediata de los hechos.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó que "los heridos se recuperen lo antes posible".

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