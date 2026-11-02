ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 10:55

OMS advierte que el sistema sanitario en el norte de Etiopía está "al borde del colapso"

Imagen sin descripción

Ginebra, 2 nov (EFE).- La violencia en el norte de Etiopía, donde se recrudecen los enfrentamientos entre el Ejército y grupos rebeldes, está empujando al frágil sistema sanitario "al borde del coalpso", advirtió este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Los hospitales se enfrentan a una escasez de personal sanitario, medicamentos y equipos; los servicios de ambulancia están gravemente limitados; y la inseguridad dificulta la entrega de suministros médicos esenciales a algunas zonas", indicó Tedros en su cuenta oficial en X.

El experto etíope también calificó de "profundamente inquietantes" las informaciones sobre ataques contra civiles como el que la semana pasada causó la muerte de al menos 16 personas, incluidos niños, en un campo de refugiados de la región septentrional de Ahmara.

En otro ataque en la vecina región de Tigré, "varias personas habrían muerto cuando intentaban conseguir alimentos", denunció Tedros, cuya familia es originaria de esa zona.

"Aunque estos son los incidentes más recientes, los ataques con drones y las víctimas civiles se han convertido, trágicamente, en algo habitual en distintas partes de Etiopía", destacó el máximo responsable de la OMS.

El Ejército de Etiopía combate a grupos rebeldes en el norte del país después de que el rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) anunciase el pasado 23 de septiembre una "guerra defensiva" en esa región.

Desde entonces, las fuerzas federales han logrado rápidos avances, especialmente en Tigré, aunque también se han registrado combates en otras zonas, por la reciente formación de una alianza de grupos rebeldes y opositores que incluye al FPLT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo.

El conflicto aviva los temores al estallido de una nueva guerra de gran escala, similar a la que entre 2020 y 2022 enfrentó al FPLT y al Gobierno federal y en la que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
05
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más

Te puede interesar