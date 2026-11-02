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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 11:05

ONG condena la impunidad ante el asesinato de al menos 250 periodistas en Gaza desde 2023

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Ginebra, 2 nov (EFE).- Desde que el conflicto en Gaza comenzara en octubre de 2023, al menos 250 periodistas palestinos han muerto a manos del Ejército israelí, y no se ha iniciado ni un sólo procedimiento judicial para castigar a los responsables de estos crímenes, advirtió este lunes la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC).

Por EFE
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En un mensaje con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la ONG subrayó que las Fuerzas de Defensa de Israel no han presentado pruebas creíbles de que los periodistas palestinos asesinados estuvieran vinculados a Hamás o participaran en los combates.

"La impunidad es total, pese a que Israel ha reconocido en algunos casos que cometió un error al atacar a periodistas y trabajadores humanitarios que estaban claramente identificados como tales", indicó el comunicado de PEC.

La ONG también recordó que sólo en lo que va de 2026 ocho periodistas han sido asesinados en Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde hace más de un año.

La organización, que lleva a cabo un seguimiento de los ataques a profesionales de los medios en todo el mundo, también condenó que desde el inicio del conflicto en Gaza se haya impedido la entrada de periodistas extranjeros en la Franja, algo que considera "sin precedentes en el mundo".

"Este bloqueo informativo del territorio debe terminar para que puedan recabarse testimonios independientes sobre la situación de la población palestina", indicó la ONG presidida por Blaise Lempen.

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