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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 18:00

ONU condena asesinato de líder indígena colombiano y desplazamiento de 500 emberá dóbida

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Bogotá, 2 nov (EFE).- La Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia condenó este lunes los asesinatos del líder indígena Ramiro Forastero y de su hijo Elmer Forastero, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 28 de octubre, y expresó su preocupación por el desplazamiento forzado de 500 personas del pueblo indígena emberá dóbida.

Por EFE
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En un comunicado, la ONU detalló que Ramiro Forastero, líder y exgobernador indígena del corregimiento Villa Nueva Jurubidá, y su hijo fueron secuestrados el 24 de octubre en el municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó (oeste), donde posteriormente fueron hallados sin vida.

El organismo también manifestó su preocupación por el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas emberá dóbida, que desde el domingo abandonaron sus territorios debido a la confrontación entre grupos armados ilegales que operan en esa zona.

Según la Defensoría del Pueblo, las personas desplazadas llegaron inicialmente a Jurubirá y se dirigen hacia Nuquí para proteger sus vidas. Entre ellas hay mujeres, niños, autoridades ancestrales y adultos mayores que reciben atención de la entidad.

"Exhortamos a los grupos armados no estatales que se encuentran en confrontación en ese territorio, a respetar a la población civil, en todo tiempo y lugar", pidió la ONU.

Además, el organismo recordó que los homicidios, la tortura, los tratos crueles, la toma de rehenes y el desplazamiento forzado de personas que no participan en las hostilidades constituyen "graves infracciones del derecho internacional humanitario".

Asimismo, llamó a las autoridades a investigar los asesinatos de Ramiro y Elmer Forastero, juzgar y sancionar a los responsables, así como esclarecer los hechos de violencia que afectan a las comunidades emberá dóbida.

La ONU recordó que el desplazamiento forzado en el contexto del conflicto armado no supone únicamente abandonar las viviendas, sino que para los pueblos indígenas implica también separarse de sus cultivos, animales y medios de subsistencia.

Más temprano, el organismo condenó el atentado perpetrado con drones cargados con explosivos en el municipio de Planadas (centro-sur) que dejó cuatro muertos, entre ellos una bebé de dos meses, y más de quince heridos.

"Llamamos a las autoridades del Estado a tomar todas las medidas necesarias para prevenir estos ataques y proteger a la población, de acuerdo con las normas y estándares internacionales, incorporados en la Constitución", apuntó la ONU.

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