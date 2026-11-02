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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 12:25

Opositor Capriles critica adelanto de Navidad en Venezuela en medio de fallas eléctricas

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Caracas, 2 nov (EFE).- El diputado opositor Henrique Capriles criticó este lunes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya decretado de forma anticipada el inicio de la Navidad este domingo en el país, mientras que hay varios estados donde se reportan fallas del servicio eléctrico de hasta "ocho horas o más".

Por EFE
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En una publicación en la red social X, el también dos veces candidato a la Presidencia afirmó que Rodríguez sigue "los pasos" del presidente depuesto Nicolás Maduro, quien solía decretar la Navidad antes de la fecha prevista cuando era mandatario.

"Los venezolanos sin duda queremos vivir la Navidad con felicidad y alegría. Y este tiempo nos ratifica la necesidad de un cambio real con salarios que alcancen, servicios públicos que funcionen y con un gobierno que respete a su gente. No más las burlas de tantos años", subrayó Capriles.

Las autoridades de Venezuela encendieron oficialmente el domingo las anticipadas navidades, marcadas este año por la ausencia de Maduro y los efectos del doble terremoto del 24 de junio que afectó la zona norte del país, especialmente el estado La Guaira.

Maduro decretó el "adelanto" de la Navidad en varias ocasiones desde que asumió el poder en 2013 y que coincidían con momentos de crisis en el país.

En 2025, hizo el anuncio del adelanto de las fiestas navideñas en medio del despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe, que terminó el 3 de enero con su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras varios ataques en Caracas y otras regiones cercanas.

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