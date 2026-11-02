ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
15º
Máx
22º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 06:55

Países Bajos ofrece recompensa de 2 millones de euros por un narco huido en Sierra Leona

Imagen sin descripción

La Haya, 2 nov (EFE).- La Fiscalía neerlandesa ofreció este lunes una recompensa de dos millones de euros por información que conduzca a la detención Jos Leijdekkers, “Bolle Jos”, uno de los delincuentes y narcotraficantes más buscados de Europa y que se cree que se esconde en Sierra Leona, con quién Países Bajos mantiene una disputa diplomática por su extradición.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La cantidad, la más alta ofrecida hasta ahora por la Justicia neerlandesa, multiplica por diez los 200.000 euros que se ofrecían anteriormente y busca incentivar a personas del entorno del fugitivo a facilitar información sobre sus movimientos.

En un comunicado, la Fiscalía explicó que la recompensa se entregará únicamente a quien proporcione una pista decisiva para su arresto y podrá abonarse pocos días después de que Bolle Jos (Jos el Gordito, en neerlandés) sea detenido.

Las autoridades buscan especialmente información sobre sus viajes y posibles viajes fuera de Sierra Leona, al considerar que así podría resultar más fácil detenerlo ante la falta de cooperación del Gobierno de ese país.

“Queremos hacer más atractiva la posibilidad de proporcionar la pista definitiva”, explicó el ministro neerlandés de Justicia, David van Weel, quien aseguró que espera que la cantidad anime a personas cercanas al narcotraficante a colaborar.

La Fiscalía garantizó que la identidad de los informantes se mantendrá bajo estricta confidencialidad y que los datos no se compartirán siquiera con otras unidades policiales.

Leijdekkers, neerlandés de 35 años, es considerado uno de los principales responsables del tráfico internacional de cocaína y está entre los fugitivos más buscados de Europa.

En 2024, fue condenado en Países Bajos a 24 años de prisión por su implicación en el transporte de casi 7.000 kilos de cocaína, un robo a mano armada en Finlandia y por ordenar un asesinato, mientras que acumula también condenas que suman 79 años de cárcel en Bélgica.

La Guardia Civil española también vincula a Leijdekkers con un cargamento de más de 30 toneladas de cocaína interceptado en mayo frente a las costas de África Occidental, aunque no figura formalmente como acusado en ese caso.

Las autoridades neerlandesas aseguran que conocen desde verano de 2024 su presencia en Sierra Leona, donde también es conocido como Omar Sheriff y donde, según informaciones de medios neerlandeses, mantiene vínculos con personas próximas al presidente, Julius Maada Bio, incluida una relación sentimental con la hija del mandatario.

La búsqueda del narcotraficante ha provocado un enfrentamiento diplomático entre Países Bajos y Sierra Leona, después de que Van Weel acusara al país africano de no colaborar para facilitar su extradición, solicitada formalmente hace más de un año.

En septiembre, el ministro neerlandés defendió aumentar la presión sobre Freetown y pidió a la Unión Europea que suspendiera las ayudas al desarrollo destinadas al país africano.

La propuesta provocó una dura respuesta del ministro principal de Sierra Leona, David Moinina Sengeh, quien acusó a Van Weel de actuar con una actitud “neocolonialista” y aseguró que las autoridades de su país desconocen el paradero del fugitivo.

La controversia se intensificó a principios de octubre, cuando la Comisión Europea suspendió un desembolso de 18 millones de euros a Sierra Leona.

Van Weel vinculó públicamente la medida con la falta de cooperación en el caso Bolle Jos, aunque Bruselas sostuvo que la suspensión respondía a motivos administrativos y no a una sanción por el caso.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
02
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Hay que encontrar bien los líderes, Olimpia tiene a Richard”
Ver más
03
Policiales
Violencia en el Superclásico: tres aprehendidos por invadir la cancha
Ver más
04
Cerro Porteño
Gustavo Costas y la bronca por el gol de Edu Delmás en el clásico: “Me quería matar cuando vi el gol ese”
Ver más
05
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Pedir disculpas a la gente, a quienes no pudimos regalar un triunfo”
Ver más

Te puede interesar