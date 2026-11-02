Países Bajos ofrece recompensa de 2 millones de euros por un narco huido en Sierra Leona

La cantidad, la más alta ofrecida hasta ahora por la Justicia neerlandesa, multiplica por diez los 200.000 euros que se ofrecían anteriormente y busca incentivar a personas del entorno del fugitivo a facilitar información sobre sus movimientos.

En un comunicado, la Fiscalía explicó que la recompensa se entregará únicamente a quien proporcione una pista decisiva para su arresto y podrá abonarse pocos días después de que Bolle Jos (Jos el Gordito, en neerlandés) sea detenido.

Las autoridades buscan especialmente información sobre sus viajes y posibles viajes fuera de Sierra Leona, al considerar que así podría resultar más fácil detenerlo ante la falta de cooperación del Gobierno de ese país.

“Queremos hacer más atractiva la posibilidad de proporcionar la pista definitiva”, explicó el ministro neerlandés de Justicia, David van Weel, quien aseguró que espera que la cantidad anime a personas cercanas al narcotraficante a colaborar.

La Fiscalía garantizó que la identidad de los informantes se mantendrá bajo estricta confidencialidad y que los datos no se compartirán siquiera con otras unidades policiales.

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Leijdekkers, neerlandés de 35 años, es considerado uno de los principales responsables del tráfico internacional de cocaína y está entre los fugitivos más buscados de Europa.

En 2024, fue condenado en Países Bajos a 24 años de prisión por su implicación en el transporte de casi 7.000 kilos de cocaína, un robo a mano armada en Finlandia y por ordenar un asesinato, mientras que acumula también condenas que suman 79 años de cárcel en Bélgica.

La Guardia Civil española también vincula a Leijdekkers con un cargamento de más de 30 toneladas de cocaína interceptado en mayo frente a las costas de África Occidental, aunque no figura formalmente como acusado en ese caso.

Las autoridades neerlandesas aseguran que conocen desde verano de 2024 su presencia en Sierra Leona, donde también es conocido como Omar Sheriff y donde, según informaciones de medios neerlandeses, mantiene vínculos con personas próximas al presidente, Julius Maada Bio, incluida una relación sentimental con la hija del mandatario.

La búsqueda del narcotraficante ha provocado un enfrentamiento diplomático entre Países Bajos y Sierra Leona, después de que Van Weel acusara al país africano de no colaborar para facilitar su extradición, solicitada formalmente hace más de un año.

En septiembre, el ministro neerlandés defendió aumentar la presión sobre Freetown y pidió a la Unión Europea que suspendiera las ayudas al desarrollo destinadas al país africano.

La propuesta provocó una dura respuesta del ministro principal de Sierra Leona, David Moinina Sengeh, quien acusó a Van Weel de actuar con una actitud “neocolonialista” y aseguró que las autoridades de su país desconocen el paradero del fugitivo.

La controversia se intensificó a principios de octubre, cuando la Comisión Europea suspendió un desembolso de 18 millones de euros a Sierra Leona.

Van Weel vinculó públicamente la medida con la falta de cooperación en el caso Bolle Jos, aunque Bruselas sostuvo que la suspensión respondía a motivos administrativos y no a una sanción por el caso.