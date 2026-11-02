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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 11:40

Parlamento marroquí ve en el fin de la Minurso un avance para resolver conflicto de Sáhara

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Rabat, 2 nov (EFE).- El Parlamento marroquí consideró este lunes que la no renovación del mandato de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (Minurso), tras 35 años de presencia en el territorio, abre una nueva etapa hacia la resolución definitiva de un conflicto que se prolonga desde hace más de cinco décadas.

Por EFE
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Las dos cámaras del Parlamento marroquí celebraron una sesión conjunta en la que representantes de la mayoría y de la oposición expresaron su respaldo a la gestión del rey Mohamed VI en este conflicto y su compromiso de defender los intereses nacionales y acompañar el desarrollo de lo que Marruecos denomina sus "provincias del sur", en referencia al Sáhara Occidental.

El presidente de la Cámara de Representantes (baja), Ahmed Touizi, afirmó que el fin del mandato de la Minurso abre una nueva etapa para "consolidar la soberanía nacional en pleno respeto de la legalidad internacional" y subrayó que la cuestión del Sáhara constituye para Marruecos "una causa existencial".

"La cuestión del Sáhara marroquí ha sido y seguirá siendo, por encima de cualquier otra consideración, un símbolo de consenso nacional firme, que une a todos los marroquíes en torno a su majestad el rey, en defensa de una causa existencial y no de una simple cuestión de fronteras", afirmó Touizi.

El responsable parlamentario insistió en que la integridad territorial de Marruecos "no es objeto de negociación", "no admite concesiones" y no puede quedar supeditada a los cambios de las circunstancias o de las posiciones políticas.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Consejeros (alta), Mohamed Uld Errachid, de origen saharaui, calificó el momento actual de "decisivo" y consideró que refleja un cambio de enfoque internacional, que pasa de la gestión del conflicto a una transformación de los parámetros que han condicionado hasta ahora su evolución.

Uld Errachid aseguró que Marruecos mantiene su compromiso con la paz y el alto el fuego, al tiempo que defiende su soberanía, la integridad y unidad territorial y la seguridad de sus ciudadanos.

"Como uno de los hijos de las provincias del sur del reino, estos acontecimientos recientes me llevan a ver en ellos algo más que el simple fin del mandato de una misión de las Naciones Unidas: veo la apertura de un nuevo horizonte hacia la resolución definitiva de la cuestión del Sáhara marroquí", declaró.

El presidente de la Cámara de Consejeros también dirigió un llamamiento a los refugiados saharauis establecidos en los campamentos de Tinduf (en Argelia) para que regresen a Marruecos.

"El regreso a la patria no constituye una derrota para nadie, sino el retorno al hogar", afirmó.

Naciones Unidas anunció este domingo el inicio del proceso de desmantelamiento de la Minurso, cuyo mandato expiró el viernes después de que el Consejo de Seguridad no lograra renovarlo el viernes debido al veto cruzado entre Estados Unidos y Rusia, que impidió prolongar la operación desplegada en el territorio desde 1991.

El conflicto del Sáhara Occidental se remonta a 1975, tras el fin de la presencia colonial española. Marruecos -que administra el 80 % del territorio- propone una autonomía bajo su soberanía como solución, mientras que el Frente Polisario, apoyado por Argelia, reclama un referéndum de autodeterminación que contemple la independencia.

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