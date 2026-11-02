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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 23:05

Perú reordenará a los presos de todas las cárceles del país, anuncia Fujimori

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Lima, 2 nov (EFE).- Las autoridades de Perú reordenarán a los presos de todas las cárceles como parte de la decisión que ha tomado el Gobierno de fortalecer el control en los penales, tras una reyerta que el domingo dejó tres muertos en una prisión del norte del país, informó este lunes la presidenta Keiko Fujimori.

Por EFE
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"He solicitado al ministro de Justicia la lista total de todos los internos en todos los penales del Perú con sus respectivas clasificaciones. Se hará un reordenamiento de todos los internos a nivel nacional", señaló la gobernante tras una visita de inspección al penal El Milagro, en la ciudad norteña de Trujillo, donde se registró la reyerta.

Fujimori reiteró que "habrá una reclasificación y los delincuentes más peligrosos, los asesinos, serán trasladados a Challapalca", el penal ubicado a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar en la región sureña de Tacna.

Al referirse a la reyerta del domingo, Fujimori enfatizó que cualquier acto que atente contra la seguridad en los penales tendrá consecuencias inmediatas.

"Este tipo de hechos y sucesos no debería ocurrir. Por eso que están habiendo consecuencias. Ayer ya hubo dos traslados a otros penales cercanos, pero a los líderes de estas organizaciones criminales se les está trasladando a Challapalca", detalló.

La gobernante también dijo que se están realizando cambios en las direcciones de diferentes cárceles como parte del proceso de reorganización y agregó que debe quedar "bien claro que el orden y el control de los penales vuelven a nivel nacional".

A su turno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, reiteró que "hay una decisión política tomada: restablecer el control de la autoridad del Estado de los penales" y que en cárceles como la de Trujillo el control de los visitantes está a cargo del Ejército peruano.

"Nadie entra al penal sin haber pasado por los controles del Ejército. Esto obviamente reduce el espacio de manejo de las bandas que operan al interior del penal y, al reducirse, hay obviamente reyertas, porque cada vez es menos el poder que van a tener", comentó.

El Ministerio de Justicia detalló que Fujimori y Álvarez supervisaron el traslado a Challapalca de diez miembros de la organización criminal 'Los Pulpos', además de otros 25 presos involucrados en la reyerta del domingo en el penal de Trujillo.

La reyerta dejó tres presos fallecidos y ocho heridos, según información oficial y de medios locales, mientras que las autoridades indicaron poco después que la situación ya había sido controlada y "los internos involucrados fueron aislados para prevenir nuevos enfrentamientos".

En El Milagro se encuentran algunos de los cabecillas de las bandas criminales consideradas más peligrosas de Perú, entre ellas 'Los pulpos', que han desatado una ola de delitos como la extorsión y el sicariato en el norte del país, con extensiones a otras zonas del país y a naciones vecinas.

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