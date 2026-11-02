Piratean los frigoríficos de decenas de supermercados en Bélgica y Luxemburgo

El método es similar al empleado en otro ataque detectado este lunes en establecimientos de Suecia y equiparable al procedimiento de otro ciberataque registrado el pasado octubre en Francia, con incidencias también en Bélgica y Países Bajos.

La cadena belga Delhaize confirmó este lunes que unos cuarenta establecimientos resultaron afectados por un "incidente informático", mientras que un portavoz de esa empresa de distribución alimentaria confirmó a EFE que también se habían registrado problemas en Luxemburgo.

"Tenemos conocimiento de un incidente informático que afecta a los sistemas de refrigeración de varios establecimientos Delhaize. Nuestros equipos están trabajando intensamente para evaluar por completo la situación. Compartiremos más información tan pronto como nos sea posible", señaló un portavoz de Delhaize Luxemburgo.

Carrefour Bélgica informó, por su parte, de problemas en quince tiendas, y también se detectaron alteraciones en establecimientos de Spar y en una cadena de carnicerías de Amberes, según medios locales.

Los incidentes comenzaron alrededor de la medianoche y provocaron que algunos congeladores alcanzaran temperaturas de unos 15 grados centígrados, según informó la radiotelevisión pública belga RTBF.

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"Me despertaron las alarmas que empezaron a aparecer en mi teléfono alrededor de las tres de la madrugada", explicó a ese medio el responsable de varios establecimientos Delhaize de Bruselas, quien acudió inmediatamente a uno de sus supermercados y descubrió que los compresores habían dejado de funcionar y que los frigoríficos expulsaban aire caliente.

Algunos establecimientos tuvieron que recurrir a camiones frigoríficos para preservar los alimentos, mientras que otros sufrieron pérdidas de mercancías y tuvieron que desechar productos por la interrupción de la cadena de frío.

"Empezamos a movilizar técnicos desde la una de la madrugada para controlar la situación», explicó a la agencia Belga Stephan Moelans, director general de Sabcobel, una empresa especializada en instalaciones frigoríficas que detectó una veintena de sistemas afectados entre los cientos que gestiona en Bélgica.