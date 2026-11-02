Policía de Nueva York busca al agresor de una joven latina que entrenaba para la maratón

La víctima de origen salvadoreño, identificada como Katie Suárez, permanece en un hospital con soporte vital mientras las autoridades continúan la investigación utilizando unidades caninas, equipos de buceo y drones, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC.

La Policía distribuyó el domingo una fotografía de Suárez con la esperanza de que alguien la hubiera visto cuando corría por el paseo marítimo, tras haber concluido su jornada de trabajo, y pueda aportar alguna información al caso.

Los investigadores, según medios locales, creen que el ataque a Suárez fue aleatorio y no tuvo como objetivo robarle, ya que conservaba su teléfono y otras pertenencias.

La joven había llamado a su padre para informarle que se encontraba a unos 800 metros del lugar de una reunión familiar. Al no llegar y no responder a sus llamadas, su padre salió en busca de ella y la encontró herida en el paseo.

La comunidad ha colocado flores y velas frente a la casa de la joven mientras espera el resultado de la investigación.