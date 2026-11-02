Presidente paraguayo cancela viaje a Cumbre Iberoamericana

En un comunicado, la Presidencia indicó que el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, representará al país en el cónclave iberoamericano.

"El mandatario permanecerá en el país para conducir personalmente la agenda nacional y atender de manera directa los asuntos prioritarios del Estado, con el compromiso de que las políticas públicas sigan avanzando en beneficio de todos los paraguayos", puntualizó la nota, sin ahondar en detalles.

Además, indicó que el país "ratifica su compromiso con la comunidad iberoamericana".

Horas antes, fuentes de la Presidencia dijeron a EFE que Peña y su comitiva tenían previsto viajar a España este martes "tras culminar su agenda de la mañana".

De igual forma, en otro comunicado, la entidad oficial señaló que el gobernante esperaba sostener reuniones bilaterales y con empresarios durante su estadía en España.

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Este lunes, el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, dio a conocer que pondrá "en pausa" su precandidatura presidencial por el gobernante Partido Colorado, y se declaró dispuesto a apoyar a Peña a "arreglar la casa".

El funcionario, que conformó la dupla que llevó a Peña al poder en los comicios de 2023, dijo no estar enojado con el jefe de Estado y expresó su disposición a mirar posibilidades para "salir de esta crisis financiera".

En otros, se refirió a la entidad privada Ueno Bank, donde reposan recursos del fondo común de jubilaciones y pensiones del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), un hecho que ha generado polémica y llamados al Banco Central del Paraguay (BCP) para que adopte medidas e informe sobre la situación de la institución financiera.

"Yo me pongo del lado de la ciudadanía, de la gente, y necesitamos solucionar esto primero y después mirar para adelante y empezar a pensar en campañas presidenciales", argumentó Alliana.

También consideró que no pueden seguir "recorriendo el país y ver los mismos baches en los mismos lugares" e inaugurar o anunciar la construcción de nuevos hospitales sin que se puedan mantener.

En noviembre del año pasado, Alliana recibió el respaldo como precandidato presidencial de la facción oficialista Honor Colorado, que encabeza el exmandatario y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes (2013-2018).

Sin embargo, el pasado 18 de octubre, Cartes comunicó que Honor Colorado "no presentará candidatura alguna para las internas partidarias" de 2027, en medio de pugnas en el seno de ese movimiento por la conformación de una dupla para las primarias y de versiones de prensa y de algunos políticos en torno al surgimiento del "peñismo".