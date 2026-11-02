Presidente suizo dice que el acuerdo comercial ampliado con China respeta arreglos con UE

"El acuerdo (con China) como existe actualmente está en vigor desde hace diez años. Lo que hemos hecho es mejorar nuestro acceso al mercado (chino) y lo que está en el acuerdo respeta plenamente lo acordado con nuestros socios europeos", aseguró en una rueda de prensa para los miembros de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Suiza.

Parmelin sostuvo que Suiza informó de forma regular a sus principales socios comerciales sobre la evolución de las negociaciones con China.

El presidente suizo firmó en Pekín el pasado viernes con su homólogo chino, Xi Jinping, un protocolo del acuerdo de libre comercio con China, lo que le asegura a mediano plazo que el 99,8 % de sus exportaciones actuales ingresarán libres de aranceles.

Se estima que esto representará un ahorro de 250 millones de francos suizo (unos 270 millones de euros) para los exportadores.

De ello se favorecerán algunos de los sectores clave de la economía suiza, como el farmacéutico, el químico, el relojero y el de maquinarias.

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Como un logro sin precedentes, el presidente subrayó que China aceptó que por primera vez se mencionara la cuestión del respeto de los derechos humanos -concretamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos- en el preámbulo de un acuerdo de libre comercio.

"Los dos países nos hemos comprometido a respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que hemos ratificado", agregó.

Por otra parte, Parmelin rechazó las críticas contra su país de ciertas personalidades europeas que le acusan de aprovecharse de la protección en términos de defensa que le ofrece el paraguas de la OTAN sin contribuir a esta alianza, de la que no es miembro en virtud del principio de neutralidad que está inscrito en la Constitución helvética.

A ese respecto, recordó que Suiza tiene un ejército, una base industrial militar y realiza adquisiciones de distintos proveedores para modernizar su armamento como formas de garantizar que tiene la capacidad de defenderse a sí misma en caso de necesidad.

"Si nosotros invertimos (en compra de armamento) y a la vez no transferimos armas a países en conflicto es porque Suiza respeta su neutralidad", sostuvo.