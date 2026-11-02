Red regional de conocimiento aborda los retos de financiamiento en salud en América Latina

"La esencia de la comunidad es servir de un puente y vínculo de enlace de interacción entre los países de Latinoamérica alrededor del tema del sistema de salud y los retos del financiamiento, encontrar soluciones, profundizar en los problemas y compartir esos conocimientos en la comunidad, una integración en igualdad de condiciones", explicó a EFE el líder de Políticas de Salud para Roche Latinoamérica, Fernando Ruiz.

La alianza regional -impulsada junto a la Universidad de los Andes de Argentina, el Instituto Tecnológico de Monterrey de México, y la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el apoyo de Roche- impulsará las capacidades académicas de los países para analizar los desafíos regionales sobre prevención, diagnóstico, medicamentos, limitaciones fiscales y endeudamiento, desde una perspectiva diferente.

Según las autoridades, la comunidad no nace para promover una única solución, ni tampoco para trasladar mecánicamente un modelo de un país a otro, ya que cada sistema de salud tiene una historia, capacidades institucionales diferentes y una realidad fiscal distinta. Sino que busca ser un red integral que pueda conectar ese conocimiento, comprender mejor las diferencias entre los países y transformar la evidencia en decisiones que se puedan llevar a la práctica.

En el marco de la presentación de la alianza, se realizó en Costa Rica el panel "Retos del financiamiento para sistemas de salud en Centroamérica y América Latina", en donde expertos mencionaron la situación fiscal de la región y su nivel de endeudamiento; así como sus problemas estructurales, entre ellos: la escasa cobertura de salud y poca inversión, una mayor longevidad de la población y el aumento de la informalidad laboral.

"Vemos poco espacio fiscal, gobiernos muy endeudados y tasas de interés a muy largo plazo, además la fecundidad se desploma (...) Nos va a tocar trabajar por un mejor desarrollo institucional, romper la lógica del corto plazo, revalorar la seguridad social y priorizar el gasto. Nos toca compartir qué experiencias están funcionando, traer las mejores mentes y generar grandes contribuciones", afirmó Héctor Villarreal, académico experto en políticas económicas y finanzas públicas del Tecnológico de Monterrey.

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Para los especialistas en salud, invertir en salud significa mucho más que atender una enfermedad, un diagnóstico oportuno o un tratamiento efectivo; es, también, permitir a las personas continuar trabajando, cuidar de sus familias y sus comunidades. Por lo tanto, es necesario fortalecer el diálogo entre salud y economía, utilizar cada vez mejor los recursos y evaluar cómo la innovación puede generar resultados sostenibles, concluyó el panel.

"Hoy nos reúne una pregunta fundamental: ¿Cómo puede América Latina financiar la salud que necesitará mañana sin sacrificar el acceso que las personas que necesitan el día de hoy? (...) Sabemos que aumentar los recursos por sí solos no resuelve todos los problemas, también necesitamos entender cómo se priorizan, cómo se usan y los resultados que generan estas opciones", afirmó el CEO de Roche Latinoamérica, Patrick Eckert.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que los Estados miembros deberían destinar al menos un 6 % de su PIB al gasto público en salud. Sin embargo, el promedio de inversión en América Latina y el Caribe se sitúa por debajo de este umbral y alcanza apenas el 3,8 %.

Además, datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestran que la región experimenta una transformación demográfica sin precedentes al alcanzar una tasa de fecundidad de 1,8 hijos por mujer, por debajo del umbral de reemplazo poblacional de 2,1.