Reino Unido anuncia una reforma migratoria basada en méritos para obtener la residencia

"La residencia permanente no debe ser automática, debe ganarse", dijo hoy la ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento, donde desgranó los detalles de este plan de "residencia meritoria" ('Earned settlement', en inglés'), que establece los plazos de espera para la residencia en función de la contribución monetaria y cívica de cada individuo.

Hasta ahora, se permitía solicitar la residencia permanente en el Reino Unido tras haber vivido un mínimo de cinco años en el país. Tras la reforma anunciada este lunes, este plazo de espera se elevará a través de diferentes umbrales, hasta un máximo de 30 años -en el caso de los refugiados que llegan de manera irregular-.

Para aquellos migrantes que perciban un salario inferior a 50.000 libras (casi 60.000 euros) el periodo para solicitar la residencia permanente se duplicará de cinco a diez años, que será considerado el nuevo estándar mínimo.

La titular británica de Interior precisó, en cambio, que en el caso de tener un salario superior a las 50.000 libras anuales, o de ser un trabajador de un sector considerado "esencial", como la sanidad o la educación con un salario de al menos 25.000 libras (casi 30.000 euros), se mantendrá el plazo de asentamiento actual de cinco años.

También si el individuo percibe un salario anual superior a las 125.141 libras (casi 150.000 euros), en lo que la ministra denominó como un "contribuyente excepcional" para financiar los servicios públicos del país, podrá acceder a la residencia permanente en un periodo máximo de tres años.

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Además, se considerarán como criterios de "descalificación" a la hora de solicitar el asentamiento el poseer antecedentes penales, no hablar inglés con un nivel alto, tener deudas pendientes o no cumplir un mínimo de tres años de contribución a la Seguridad Social británica.

"Sé que la gente de este país quiere seguir recibiendo a los refugiados reales. Sin embargo, también sé que no hay nada de justo en permitir la entrada de inmigrantes peligrosos e ilegales en esta nación", dijo Mahmood, hija también de inmigrantes pakistaníes, antes de explicar cómo la reforma migratoria afectará a los solicitantes de asilo.

Bajo estos nuevos planes, que pretenden desincentivar los cruces irregulares de migrantes a través del Canal de la Mancha, Mahmood anunció que aquellos refugiados que lleguen a través de vías migratorias legales y seguras, el plazo para obtener la residencia permanente será de 5 años, mientras que los que lo hagan de manera ilegal sufrirán una "inhabilitación" por 20 años.

De estos 20 años de base, a los solicitantes que lleguen al Reino Unido en botes pequeños a través del Canal de la Mancha se les sumará 10 años adicionales, hasta 30; mientras que si logran acceder a estudios o un trabajo cualificado el tiempo podría reducirse a la mitad.

La reforma no afectará a aquellos migrantes que ya estén en el Reino Unido bajo el sistema de residencia previo a la salida de la Unión Europea (EU Settlement Scheme), ni tampoco a miembros de las fuerzas armadas o personas con vinculación británica heredada.

Tras conocerse los detalles del plan migratorio de Mahmood, el primer ministro británico, Andy Burnham, dijo en un comunicado que es "justo" que aquellos que hagan una contribución más valiosa a las comunidades tengan la oportunidad de asentarse antes.

"Quienes desempeñen otros roles deberán aceptar aguardar más tiempo, mientras que a quienes abusen del sistema o lleguen de forma ilegal, o se les denegará el acceso o también tendrán que esperar más".