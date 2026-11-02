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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 08:00

Rusia aún no ha recibido invitación para sumarse a Organización de Estados Túrquicos

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Moscú, 2 nov (EFE).- Rusia aún no ha recibido una invitación para ingresar en la Organización de Estados Túrquicos, afirmó hoy el Kremlin después de que el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomar Tokáyev, mencionara durante una reciente cumbre la necesidad de la presencia de Moscú en esa organización.

Por EFE
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"Según tengo entendido, no hubo una invitación oficial, pero, por supuesto, este tema estará en la agenda de nuestros amigos de Astaná", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov enfatizó que existen varias regiones en Rusia cuyos pueblos también son de ascendencia túrquica.

"Por lo tanto, por supuesto, sería completamente comprensible y apropiado que Rusia participara en el trabajo de dicha organización, no solo a través de regiones sueltas, sino la Federación Rusa en su conjunto", explicó.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan prometió el pasado miércoles en una reunión con su colega kazajo impulsar la importancia del denominado 'Parlamento familiar', como se conoce en Turquía el organismo de reuniones de la Organización de Estados Túrquicos, que además de Turquía y Kazajistán incluye a Kirguistán, Uzbekistán y Azerbaiyán.

Turkmenistán, Hungría y la República Turca del Norte de Chipre, sólo reconocida por Ankara, son observadores de este organismo, fundado en 2009, que celebró su decimotercera cumbre de líderes el jueves en Ankara.

A partir de esta cumbre, que tuvo lugar bajo el lema "Unidad en el idioma, en el pensamiento, en los actos", Turquía asumió la presidencia rotativa del organismo.

Durante el evento, Tokáyev afirmó que para fortalecer el prestigio de la organización "sería justo y apropiado responder positivamente a las intenciones de Rusia e invitarla a unirse a este formato o a participar" en sus actividades como observadora.

"Como gran potencia, Rusia ha mantenido estrechos lazos con el mundo túrquico durante siglos. Históricamente, representantes de numerosos pueblos túrquicos han habitado este país", enfatizó el líder kazajo durante una intervención en Astaná.

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