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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 11:25

Rusia condena a 14 años de cárcel a ciudadana moldava por transferir datos a Ucrania

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Moscú, 2 nov (EFE).- Un tribunal ruso condenó este lunes a 14 años de cárcel a una ciudadana moldava de 65 años por transferir datos sobre una instalación militar al servicio de seguridad de Ucrania, informó la agencia TASS.

Por EFE
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"En febrero de 2026, la pensionista tomó varias fotografías de una instalación del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia ubicada en el territorio de Krasnodar (en el sur de Rusia) y las envió a través de una aplicación de mensajería a un representante de la contrainteligencia de Moldavia", reza el fallo, citado por el medio ruso.

De acuerdo con los investigadores rusos, la información transferida a Chisinau "podía haber sido utilizada por Ucrania contra las Fuerzas Armadas de Rusia".

Se indica que la condenada poseía ciudadanía doble, por lo que se le imputó "alta traición".

Las relaciones entre Rusia y Moldavia volvieron a tensarse recientemente tras el anuncio sobre la expulsión de un diplomático ruso desde Chisinau que siguió a la caída de los restos de un dron en territorio moldavo.

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