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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 07:15

Rusia recuerda que Trump seguirá en el poder y marcará política exterior tras elecciones

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Moscú, 2 nov (EFE).- El Kremlin recordó este lunes que, sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas en EE.UU., su presidente, Donald Trump, seguirá en el cargo, desde donde marcará la política exterior del país.

Por EFE
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"El presidente Trump seguirá en el puesto hasta el término de su mandato presidencial y marcará su política exterior", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Destacó que los comicios "son un asunto interno de EE.UU.", pero añadió: "Como el resto del mundo, seguiremos atentamente" la votación del martes.

En las últimas semanas se ha especulado con que una derrota republicana en las elecciones podría provocar un giro en la política exterior de Trump, quien ha intensificado últimamente sus críticas contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Mientras, el líder ruso, Vladímir Putin, ha alabado la labor humanitaria de la primera dama, Melania Trump, y al magnate Elon Musk, pero se ha abstenido de aludir a las elecciones para que no le acusen de injerencia.

En vísperas de las legislativas en EE.UU., Putin y Trump sellaron un acuerdo de suministro de diésel ruso muy criticado por Kiev y Bruselas para combatir los altos precios del combustible y, de paso, la inflación, la principal preocupación de los estadounidenses.

Según los expertos rusos, si la cuestión rusa y la guerra en Ucrania acaparan entre un 10 % y un 15 % del interés de los votantes en EE.UU., la inflación ocupa el 70 %.

En cuanto a un futuro encuentro entre ambos mandatarios, Peskov subrayó que si ambos coinciden a mediados de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, que acogerá la cumbre de la APEC, "se verán las caras".

"Se puede decir con seguridad (...), sea un cara a cara o en los márgenes" de la cumbre, señaló el portavoz.

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