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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 10:40

Rusia y Ucrania evacuaron de Oleshki cadáveres de soldados y civiles durante alto el fuego

Imagen sin descripción

Kiev, 2 nov (EFE).- Rusia y Ucrania aprovecharon el alto el fuego entre el martes y el domingo pasado en torno a la ocupada ciudad ucraniana de Oleshki, en la sureña región de Jersón, para repatriar cadáveres de soldados y de civiles que había en la morgue y en el hospital de la ciudad, según reveló este lunes el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets.

Por EFE
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“Durante el alto el fuego, se evacuaron los cuerpos de personas muertas del hospital, de la morgue de Oleshki”, dijo en una rueda de prensa Lubinets, que explicó también que los restos mortales de los fallecidos que tienen a sus familiares más cercanos en territorio bajo control de Kiev están siendo repatriados a Ucrania con el acuerdo de la parte rusa.

Lubinets señaló que también se evacuaron cadáveres de los alrededores de Oleshki.

Rusia y Ucrania declararon el martes pasado con la mediación de la primera dama de EE.UU., Melania Trump, el alto el fuego de mayor duración y alcance desde el inicio de la guerra en 2022.

Esta tregua localizada se acordó para evacuar a la población civil que quedaba en la ciudad de Oleshki y para hacer llegar ayuda humanitaria a quienes han querido quedarse en la localidad ocupada por Rusia al inicio de la guerra pese al bloqueo que sufrió durante meses debido a las hostilidades.

El alto el fuego se extendió desde Oleshki a otras zonas del frente en la región Jersón -donde el último tramo del río Dniéper divide la parte controlada por los rusos de la que conserva Kiev- para hacer posible la operación humanitaria.

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