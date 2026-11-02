San Cono, la capilla uruguaya que guarda una camiseta del maracanazo y miles de ofrendas

En uno de los países más laicos de Latinoamérica, entre 3.000 y 3.500 personas llegan cada día a un lugar donde se han dejado incontables objetos.

Trofeos, camisetas de fútbol autografiadas, alhajas de oro y de plata, relojes, cartas y fotografías son solo algunas de las ofrendas visibles en la capilla que el 8 de noviembre recibirá al papa León XIV.

Fernando Morella, secretario de la Comisión Directiva de la Capilla San Cono, asegura a la Agencia EFE que no solo es imposible contarlas, sino también calcular el valor que tienen.

Del techo cuelgan camisetas. Una de ellas fue utilizada por Julio Pérez el 16 de julio de 1950, cuando Uruguay venció por 1-2 a Brasil y se consagró campeón mundial en uno de los encuentros más épicos de la historia del fútbol, conocido como maracanazo.

Otras son de futbolistas que las dejan tras debutar en el exterior o ganar campeonatos.

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No obstante, la mayoría quedan en el anonimato, debido a que la capilla no guarda un registro de visitantes y apenas comenzó a contabilizarlos hace pocos años por pedido de la Intendencia de Florida.

"Desconocemos quién las hizo llegar, pero como toda ofrenda aparecieron ahí en la nave lateral donde está la imagen de San Cono. Cuando uno se pone organizar se encuentra con esas cosas, se guardan y se van exhibiendo", cuenta sobre dos camisetas firmadas por Diego Forlán. Una es del Villarreal y la otra del Atlético de Madrid.

En una vitrina que exhibe miles de relojes se destaca una caja musical con un reloj con la insignia del Fútbol Club Barcelona. Morella cuenta que llegó hace quince años y que se desconoce quién lo dejó.

Lo que es seguro, dice el secretario de la Comisión Directiva, es que en cada ofrenda intervino un uruguayo.

"La verdad que es sorprendente la convocatoria que tiene ya que el país es laico", expresa Morella y detalla que a la capilla llega gente de distintas religiones y creencias que "por curiosidad o por la razón que cada uno tuviere" se acercan, preguntan y se informan.

Esta devoción hace que la fiesta de San Cono sea una de las celebraciones religiosas más importantes del país, por la cantidad de gente que atrae cada 3 de junio y el número de devotos que llegan a la capilla a diario.

Morella cuenta que este santo llegó a Uruguay por la migración italiana de 1800, cuando un grupo que estuvo a punto de sufrir un naufragio se encomendó a San Cono y prometió que, de llegar a tierra firme a salvo, levantarían una capilla en su honor.

"San Cono es el protector de los jóvenes, ya que él falleció con 18 años, muy joven. La gente viene y le pide obviamente salud y trabajo. Nunca falta el que viene a pedir ganar la lotería", cuenta Morella y añade que a diario llega gente "para agradecer al Santo por las promesas cumplidas, a renovar su fe y a hacer nuevamente un pedido".

Pese a que lo que más se destaca en el museo son las camisetas y trofeos deportivos, Morella se queda con las historias de las familias que pidieron ayuda por bebés con complicaciones al nacer y luego regresan a dar las gracias: "Después cuando vienen con el pequeño involucrado en ese milagro la verdad que es una alegría impresionante".

El museo que expone las ofrendas se ubica a pocas cuadras del lugar en que el papa León XIV dará una misa el próximo 8 de noviembre, la última de su visita a Uruguay antes de continuar su gira por Latinoamérica.

Si bien el sumo pontífice no visitará la capilla de San Cono, representantes de la comunidad acudirán al evento y buscarán la forma de entregarle una nota de agradecimiento y bienvenida a la ciudad.