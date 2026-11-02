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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 16:45

Senadora paraguaya renuncia a su escaño tras denuncias de supuestos cobros a colaboradores

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Asunción, 2 nov (EFE).- La legisladora oficialista Zenaida Delgado renunció este lunes a su escaño en el Senado de Paraguay, en medio de las denuncias de supuestas coimas que cobraba a colaboradores por sus puestos, convirtiéndose en la sexta congresista que deja la Cámara Alta en esta legislatura (2023-2028).

Por EFE
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Delgado, que llegó al Congreso apoyada por el partido Cruzada Nacional y luego se incorporó a la facción Honor Colorado de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, comunicó su decisión en una carta dirigida al jefe del Poder Legislativo, Basilio Núñez.

"Esta decisión obedece a razones personales y familiares, ante el impacto que la exposición pública de los últimos días ha generado en mi entorno", dijo en la misiva.

En este sentido, indicó que abandonó su curul para "priorizar el bienestar y la tranquilidad" de su familia, y evitar que continúen "soportando las consecuencias" del escándalo que se desató la semana anterior, cuando tres funcionarias denunciaron ante la prensa haber pagado altas sumas de dinero para ser contratadas.

Delgado fue convocada esta jornada por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, donde se esperaba respondiera las denuncias, aunque no se presentó y envió la carta con uno de sus defensores.

"Hubiese sido lo ideal (que se defendiera)", declaró al respecto el senador Dionisio Amarilla.

"Ahora queda en manos de la Fiscalía investigar", agregó.

El pleno discutirá en su sesión ordinaria del próximo miércoles si acepta la renuncia, informó el opositor Eduardo Nakayama.

El escándalo saltó cuando tres funcionarias del despacho de Delgado denunciaron haber hecho pagos a la legisladora, en una especie de peaje salarial, para que esta les gestionara mejoras salariales o nombramientos permanentes.

Aunque la legisladora negó las acusaciones, en días pasados intentó llegó a un acuerdo con las denunciantes para que no ventilaran asuntos personales, según explicó el abogado Óscar Tuma, representante de Delgado.

Según el diario local ABC Color, Delgado, que vivió y trabajó varios años en España, se postuló al Senado como "la voz de los exiliados económicos y sociales", aunque en 2024 votó a favor de un proyecto de ley que eliminó la inscripción automática de los paraguayos residentes en el exterior en el padrón electoral.

Además de Delgado, en lo que va la legislatura renunciaron los oficialistas Hernán Rivas y Erico Galeano, mientras que fueron perdieron su investidura la opositora Kattya González, así como Norma Aquino y Jaime Vera, también de Cruzada Nacional, pero vinculados luego al Partido Colorado.

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