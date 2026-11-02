Siete fallecidos en una embarcación de inmigrantes socorrida por España

Solo dos de los fallecidos permanecían dentro, ya que los otros cinco fueron arrojados al mar en circunstancias aún no esclarecidas, según el testimonio de los supervivientes.

Entre los 132 supervivientes, 120 son hombres y 12 son mujeres, que son conducidos a Lanzarote.

También hoy fue rescatada y llevada a puerto otra barca con 59 varones magrebíes a 8 kilómetros al norte la misma isla española.

Y otra barcaza con 90 inmigrantes fue acompañada hasta el muelle de la Restinga, en la isla de El Hierro, también del archipiélago atlántico de las Canarias.

Estas islas españolas experimentaron un fuerte repunte de la inmigración marítima durante el mes de octubre, con más de 4.000 personas llegadas de manera irregular, según datos oficiales provisionales, con varios fallecidos en distintas travesías desde el continente africano.