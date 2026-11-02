Soldados salvadoreños lanzan su primera gran operación contra las bandas en Haití

Los militares centroamericanos, que comenzaron a llegar a la capital haitiana el pasado 22 de octubre, avanzaron en una decena de vehículos blindados armados con fusiles de asalto, dos semanas después de la desaparición de los militares salvadoreños tras una emboscada en el distrito de Croix-des-Bouquets.

En un video que circula en las redes sociales los blindados avanzan por espacios que parecen zonas abandonadas, en tanto pandilleros levantan barricadas para impedir que los militares entren en las zonas bajo su control.

Al menos una decena de muertos han sufrido las bandas armadas tras los enfrentamientos con las tropas salvadoreñas en los sectores de Santo y de Croix-des-Missions, según la prensa haitiana.

La banda 400 Mawozo, una de las más poderosas de Haití, es dirigida por Lanmò San Jou, por quien el Departamento de Estado estadounidense ha ofrecido una recompensa de hasta un millón de dólares por información que lleve a su captura.

Por su parte, la Policía Nacional de Haití (PNH) anunció que lleva a cabo una amplia operación en varias zonas de la llanura del Cul-de-Sac, con el apoyo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), bajo mandato de la ONU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esta operación tiene por objeto eliminar los puestos de peaje, poner fin a los intentos de secuestro y a los actos de maltrato que sufre la población a manos de los bandidos terroristas en la llanura del Cul-de-Sac", señala el comunicado.

La operación se desarrolla en Carrefour Shada, el puente de Croix-des-Missions y Santo 17, donde el alto mando de la PNH moviliza varios blindados para apoyar a las unidades desplegadas sobre el terreno, aseguró la policía.

La institución afirmó su determinación de continuar estas operaciones y de trabajar por el restablecimiento de la seguridad en las zonas amenazadas por los bandidos, así como proteger la vida y los bienes de la población.

Algunos medios informaron además que la coalición de pandillas Viv Ansanm obligó, bajo amenazas de muerte, a los residentes del sector de La Plaine, en Puerto Príncipe, a salir hoy a las calles a protestar contra las operaciones de las fuerzas de seguridad y contra la operación militar de El Salvador, que tacharon de "invasión".