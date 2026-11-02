Supermercados suecos sufren ciberataque que altera temperatura de neveras y congeladores

Se trata de un procedimiento similar al utilizado también este lunes en supermercados de Bélgica y de Luxemburgo y al de otro ciberataque ocurrido el mes pasado en Francia.

Ica, la principal cadena de supermercados en Suecia, informó de ataques a un número indeterminado de locales en todo el país.

"Sabemos que un número limitado de tiendas se ha visto afectado por un incidente durante la noche que afecta a su sistema de frío y de congelación", declaró a la televisión pública un portavoz de Ica.

Coop, otra de las grandes cadenas suecas, admitió también que varias tiendas sufrieron un incidente similar, por el que la temperatura de los electrodomésticos se elevó hasta los 50 grados.

El Centro Nacional para la Seguridad Cibernética ha abierto una investigación sobre el incidente.