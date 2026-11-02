ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
15º
Máx
22º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 08:05

Supermercados suecos sufren ciberataque que altera temperatura de neveras y congeladores

Imagen sin descripción

Copenhague, 2 nov (EFE).- Varios supermercados suecos denunciaron este lunes haber sido víctimas de un ciberataque por el que piratas informáticos elevaron a distancia las temperaturas de sus neveras y de sus congeladores.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Se trata de un procedimiento similar al utilizado también este lunes en supermercados de Bélgica y de Luxemburgo y al de otro ciberataque ocurrido el mes pasado en Francia.

Ica, la principal cadena de supermercados en Suecia, informó de ataques a un número indeterminado de locales en todo el país.

"Sabemos que un número limitado de tiendas se ha visto afectado por un incidente durante la noche que afecta a su sistema de frío y de congelación", declaró a la televisión pública un portavoz de Ica.

Coop, otra de las grandes cadenas suecas, admitió también que varias tiendas sufrieron un incidente similar, por el que la temperatura de los electrodomésticos se elevó hasta los 50 grados.

El Centro Nacional para la Seguridad Cibernética ha abierto una investigación sobre el incidente.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
02
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
03
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
04
Política
Itaipú vuelve a comprar patrulleras bajo sospechas de direccionamiento
Ver más
05
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más

Te puede interesar