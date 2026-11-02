Taiwán detecta el mayor número de aeronaves de guerra chinas en sus alrededores en 2026

En un comunicado, la cartera indicó que 31 de esos aparatos cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán entre las 06:00 horas del lunes (22:00 GMT del domingo) y las 06:00 de este martes (22:00 GMT del lunes) e ingresaron en las regiones centro, suroeste y este de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea taiwanesa (ADIZ).

Las 49 aeronaves notificadas este martes, entre ellas bombarderos, cazas, drones, helicópteros y aviones de apoyo, superan el anterior máximo diario, de 42 aparatos, registrado el pasado 13 de febrero.

Estas cifras coinciden con la movilización de decenas de buques chinos en el Pacífico occidental, incluido el grupo de combate encabezado por el portaaviones Liaoning, el más antiguo de los tres que opera Pekín, desplegado en la zona desde mediados de octubre para realizar ejercicios militares.

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, ya advirtió la semana pasada del aumento de la presencia naval china al este de la primera cadena de islas, como se conoce a la línea estratégica de archipiélagos que abarca Japón, Taiwán y Filipinas.

"Nos mantenemos vigilantes respecto a sus actividades. La amenaza simultánea a Taiwán, Japón y Filipinas es obvia", afirmó Wu el pasado 28 de octubre en su cuenta de X.

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El funcionario acompañó su mensaje con un mapa que mostraba más de una treintena de buques de la Armada china y casi una veintena de la Guardia Costera y otras agencias estatales chinas, desplegados sobre todo en los mares de China Oriental y Meridional, así como al este de Taiwán y Filipinas.

El repunte de aeronaves chinas en los alrededores de Taiwán se produce, además, en un año en el que las operaciones aéreas de Pekín en torno a la isla han disminuido, mientras que su presencia marítima ha aumentado, tanto al este de Taiwán como en torno a otras islas bajo control de Taipéi, como Kinmen y Pratas.

De hecho, el MDN ha contabilizado 2.335 aeronaves militares chinas en las inmediaciones de Taiwán en lo que va de 2026, un 48,96 % menos que en el mismo periodo del año anterior y un 45,92 % menos que en 2024, según cálculos de EFE basados en los informes diarios del ministerio.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.