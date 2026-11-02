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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 12:25

TotalEnergies cree que la guerra entre EE.UU. e Irán puede acelerar transición energética

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París, 2 nov (EFE).- El gigante petrolero francés TotalEnergies cree que la guerra en Oriente Medio, con los cierres intermitentes del estrecho de Ormuz, puede acelerar la transición energética, aunque también considera que los objetivos climáticos del Acuerdo de París de 2015 están fuera del alcance por la tensión geopolítica.

Por EFE
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En su informe anual sobre los escenarios de evolución del sistema energético mundial, publicado este lunes, TotalEnergies constata que esas tensiones están dando lugar a trayectorias cada vez más diferenciadas entre los tres grandes bloques económicos que son Estados Unidos, China y la Unión Europea.

Sobre la crisis del estrecho de Ormuz que estalló con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, señala que, igual que la invasión de Ucrania por Rusia a partir de 2022, está poniendo a prueba la resiliencia del sistema energético y dejando en evidencia la importancia de la diversificación del aprovisionamiento y de la constitución de reservas de hidrocarburos.

Para ilustrar ese aumento del ritmo de la transición energética, se refiere a que desde el segundo trimestre de este año se han acelerado las ventas de coches eléctricos en Asia, en Latinoamérica y en Europa, y se incrementan las exigencias de incorporación de biocarburantes.

No obstante, también hace notar algunos retrocesos, ya que en Asia se está sustituyendo parcialmente para la producción de electricidad el gas -cuyo precio se ha disparado- por carbón producido localmente, mucho más barato pero también mucho más contaminante.

De los tres escenarios dibujados para el futuro, TotalEnergies estima que está "fuera de alcance" el que llama de "ruptura", que hubiera permitido limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados, la meta de la cumbre de París de 2015.

La razón es que las "rivalidades geopolíticas" hacen imposible la cooperación multilateral considerablemente reforzada que hubiera sido necesaria para conseguir ese objetivo.

A ese respecto, subraya el camino divergente de las grandes potencias económicas, con un Estados Unidos que va a seguir aprovechando su apuesta por los hidrocarburos gracias a los cuales ha conseguido no sólo su independencia energética, sino convertirse en exportador neto de gas desde 2017 y de productos petrolíferos desde 2020.

TotalEnergies prevé que, asentado en esa abundancia propia, en 2060 un 60 % de la energía primaria que consuma Estados Unidos seguirán siendo combustibles fósiles, frente al 80 % actualmente.

En el caso de China, la describe como una "electro-potencia" que, con el despliegue masivo de fuentes de electricidad renovable y la construcción de un parque importante de centrales nucleares, va a poder reducir el peso del carbón en la producción energética de alrededor del 60 % en 2025 al 25 % en 2060.

Además, la rápida electrificación del transporte por carretera reducirá la cuota de los carburantes derivados del petróleo del 20 % en 2025 a alrededor del 10 % en 2060.

Sobre la Unión Europea, TotalEnergies advierte de que afronta necesidades masivas de inversión en las redes eléctricas y, al mismo tiempo, debe tener en cuenta los problemas de competitividad de su industria (por los altos precios de la energía que debe pagar) y las reticencias de la población por los sobrecostos de la descarbonización.

Pese a que la UE lidera la reducción de las emisiones, el grupo petrolero francés calcula que para 2035 los combustibles fósiles seguirán representando en torno al 60 % de la energía primaria del bloque.

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