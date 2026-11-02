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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 10:10

Trece supermercados de Irlanda afectados por un ciberataque

Imagen sin descripción

Dublín, 2 nov (EFE).- Los sistemas de refrigeración de 13 supermercados SuperValu de Irlanda se han visto afectados por un "incidente de ciberataque" que ha obligado a retirar de la venta productos refrigerados y congelados, según confirmó este lunes la compañía propietaria de la cadena, Musgrave.

Por EFE
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En un comunicado, la empresa explicó que el incidente está limitado a un modelo específico de equipos de refrigeración y que sus sistemas de vigilancia detectaron el problema, ante el que se adoptaron medidas inmediatas.

"Como medida de precaución, los productos refrigerados y congelados de los establecimientos afectados han sido retirados de la venta, mientras que el resto de los productos siguen disponibles con normalidad", señaló en la nota un portavoz de Musgrave.

La compañía aseguró que "la seguridad de los clientes es nuestra máxima prioridad" y garantizó que los consumidores pueden confiar en que los alimentos que permanecen a la venta "se han conservado a temperaturas seguras".

Musgrave indicó que está trabajando "estrechamente con los proveedores de los equipos de refrigeración afectados y con especialistas en ciberseguridad para resolver el problema y restablecer la normalidad lo antes posible".

La empresa añadió que sus investigaciones continúan abiertas.

Decenas de supermercados de Bélgica, Suecia, Países Bajos y Luxemburgo también ha sufrido durante la madrugada del domingo al lunes un ciberataque contra sus sistemas de refrigeración, en un incidente similar al registrado el pasado octubre en Francia, que también afectó a comercios de Bélgica y Países Bajos.

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