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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 10:50

Tribunal Supremo de Nepal ordena regular el cannabis medicinal y estudiar uso recreativo

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Katmandú, 2 nov (EFE).- Nepal dio un nuevo paso hacia la regulación del cannabis casi medio siglo después de endurecer su legislación sobre la planta, tras una orden del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno a habilitar su cultivo y producción controlados con fines medicinales, científicos e industriales y a estudiar además una posible reforma sobre el uso recreativo.

Por EFE
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"El tribunal ha ordenado al Gobierno que elabore la normativa, las normas y los procedimientos necesarios en un plazo de tres meses, a partir del 31 de octubre de 2026", declaró a EFE el portavoz del Tribunal Supremo, Ashok Kumar Chettri, este lunes.

El fallo obliga al Ejecutivo a crear un sistema de licencias y supervisión para el cultivo, producción, procesamiento, almacenamiento, venta, distribución, importación y exportación de cannabis con fines medicinales, científicos, agrícolas, hortícolas e industriales, al tiempo que mantiene la prohibición de las actividades no autorizadas.

La Ley de Control de Estupefacientes de 1976 ya contemplaba excepciones para determinados usos del cannabis, entre ellos el medicinal y científico, pero el Gobierno nunca aprobó durante casi cinco décadas las normas necesarias para hacerlas operativas, una omisión que el Supremo consideró un incumplimiento de sus obligaciones legales.

En su veredicto, el tribunal se refirió al uso histórico del cannabis con fines medicinales en el ayurveda (medicina tradicional del subcontinente indio), además de reconocer el potencial económico de la planta para desarrollar industrias como la textil, la papelera y la farmacéutica.

Sobre el consumo recreativo, la corte instó al Gobierno a realizar estudios y consultas con expertos antes de valorar posibles cambios legales, teniendo en cuenta el contexto social, económico y cultural de Nepal.

La sentencia del Tribunal Supremo se produjo a raíz de un recurso de amparo presentado por el abogado Saroj Adhikari y otros, en el que se solicitaba una revisión de las restrictivas leyes nepalíes sobre el cannabis y la introducción de un sistema regulado para su cultivo y consumo.

Nepal se hizo famoso internacionalmente por su cultura abierta en torno al cannabis durante la década de 1960. Sin embargo, la presión sostenida de Estados Unidos y las Naciones Unidas llevó al país del Himalaya a ilegalizar el cultivo y su consumo en 1976.

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