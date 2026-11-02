Trinidad y Tobago anuncia la regularización por un año de 20.242 inmigrantes

Esta regularización se produce un año después de que el Gobierno de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, realizara deportaciones masivas de migrantes y tras una campaña de registro ampliada que atrajo 29.276 solicitudes de personas de más de 60 nacionalidades entre el 26 de enero y el 25 de febrero.

La distribución de las tarjetas del Marco de Registro de Migrantes (MRF, por sus siglas en inglés) y de los permisos ministeriales correspondientes comenzó el 2 de noviembre en el estadio Ato Boldon de Couva, en el centro de Trinidad.

Los documentos tendrán validez desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2027, lo que permitirá a los solicitantes seleccionados residir y trabajar legalmente en el país caribeño.

A pesar de la aprobación, algunos migrantes están encontrando dificultades para completar la fase final del proceso, entre ellas conseguir tiempo libre en el trabajo y reunir el dinero necesario para recoger sus documentos.

En este contexto, el Grupo de Apoyo a los Migrantes de La Romaine, en el sur de Trinidad, declaró a EFE que algunos migrantes no pudieron acudir a recoger sus documentos porque sus empleadores no les concedieron permiso para ausentarse del trabajo.

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Además, otras personas migrantes manifestaron que enfrentan dificultades para realizar el pago de 710 dólares trinitenses (104.73 dólares estadounidenses), necesario para obtener sus tarjetas y permisos.

Andriena Brown, presidenta de La Casita, otra organización de apoyo a los migrantes, lamentó que algunos solicitantes tienen problemas para localizar las taquillas donde realizar los pagos.

Señaló que los migrantes estaban recibiendo correos electrónicos con instrucciones sobre el resultado de sus solicitudes y los trámites para recoger sus documentos.

En un comunicado del 30 de octubre, el ministro de Seguridad Nacional, Roger Alexander, señaló que se había recomendado la concesión de tarjetas MRF y permisos ministeriales a 20.242 solicitantes tras la finalización del proceso de investigación de seguridad.

Se ha indicado a los solicitantes que comprueben el estado de su solicitud y las fechas de recogida asignadas a través del portal oficial de registro antes de realizar los pagos.

A aquellos cuyas solicitudes sigan pendientes, hayan sido denegadas o no se les haya podido localizar, se les ha aconsejado que se pongan en contacto con el servicio de asistencia del Ministerio antes de proceder el pago.

El programa de registro tiene por objeto regularizar la situación de los migrantes indocumentados y proporcionar a los participantes que cumplan los requisitos acceso legal al empleo y a la residencia.

La iniciativa surge en un contexto en el que Trinidad y Tobago cuenta con una gran cantidad de población migrante, un dato que se refleja en el informe de la Organización Internacional para las Migraciones que estimó que en 2024 vivían en el país 113.478 migrantes.

Además, en 2019, el Gobierno inscribió a 16.523 venezolanos durante una campaña de registro de dos semanas de duración.

El año pasado varias organizaciones de apoyo a los migrantes criticaron las masivas deportaciones, sobre todo de venezolanos, orquestadas por el Gobierno de Trinidad y Tobago.

El 27 de octubre de 2025, un memorándum gubernamental filtrado reveló que el Ministerio de Seguridad Nacional instruyó detener a todos los extranjeros indocumentados y mantenerlos en el Centro de Detención de Inmigrantes "hasta su repatriación".