Trump cierra la campaña con un peculiar alegato en defensa a sus obras en Washington

El republicano, antiguo magnate de la construcción, pronunció su último discurso antes de la apertura de las urnas frente al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, cuya restauración generó este año polémica por sus sobrecostos y fallos.

Con una gorra con las siglas "USA", Trump dedicó buena parte de su intervención a defender sus reformas para hacer de la capital un lugar "bello y seguro de nuevo", al dar cierta razón a quienes le reprochan haber dedicado más tiempo a remodelar la Casa Blanca que a resolver los problemas reales de los ciudadanos.

"A pesar de todo, el estanque reflectante está mejor de lo que ha estado nunca. Es una obra de arte", afirmó el mandatario, que incluso bromeó con la posibilidad de rebautizarlo con su nombre.

La reparación del estanque, pintado de azul en primavera, costó diez veces más de lo presupuestado y tras su reapertura, la alberca sufrió un grave problema de algas que la Casa Blanca atribuyó, sin pruebas, a un sabotaje.

El entusiasmo del presidente por sus obras no parece conectar con las preocupaciones de los ciudadanos, descontentos por el elevado costo de la vida, el encarecimiento de la gasolina por la impopular guerra con Irán y la controvertida política de deportaciones.

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Las encuestas apuntan a una clara victoria de la oposición demócrata en la Cámara de Representantes y a un posible triunfo también en el Senado.

Trump escogió el estanque en mención para cerrar la campaña tras una frenética gira por el país en la que, a sus ochenta años, ha liderado más de una veintena de mítines, principalmente en bastiones republicanos que, según los sondeos, se inclinan ahora por los demócratas.

Aunque su nombre no figura en las papeletas, los comicios legislativos son, en la práctica, un referéndum sobre su gestión, y él mismo se ha volcado en la campaña para intentar movilizar a las bases del movimiento MAGA.

Su popularidad, sin embargo, ha caído durante la campaña a mínimos cercanos a un 32 %, una tendencia que ha tratado de revertir con la polémica promesa de entregar 5.000 dólares a cada ciudadano si su partido conserva el control del Congreso.

La más reciente encuesta publicada por The New York Times apunta a una ola azul demócrata, con victorias de la oposición en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, un resultado que supondría arrebatar a los republicanos el control del Senado.

En su último discurso, Trump también reservó espacio para los ataques a sus adversarios: "Como saben, este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida. El Partido Demócrata ha nominado a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de Estados Unidos", declaró.

El mandatario llegó a afirmar que la oposición cuenta con "yihadistas", en una acusación infundada contra el candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, quien, de ganar, se convertiría en el primer senador musulmán del país.

Los demócratas, por su parte, han hecho del empeño de Trump en transformar Washington un blanco de sus críticas.

El expresidente Barack Obama provocó la ira del mandatario republicano al afirmar que tiene la Casa Blanca "como si Sadam Hussein hubiera decorado un The Cheesecake Factory", una cadena de restaurantes conocida por su decoración recargada.

Además de restaurar el estanque, Trump hizo derribar el Ala Este de la Casa Blanca para levantar un gran salón de baile y aspira a construir en la capital el mayor arco de triunfo del mundo, que quiere dejar como legado cuando abandone el poder en enero de 2029.