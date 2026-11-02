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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 17:10

Trump dice que estas elecciones legislativas son las "más importantes" de la historia

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Washington, 2 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las elecciones de mitad de mandato del martes, en las que los republicanos defienden su mayoría en el Congreso, son "las más importantes" de la historia y advirtió de que la oposición demócrata tiene candidatos "peligrosos" e incluso "yihadistas".

Por EFE
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El mandatario cerró la campaña con un discurso frente al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington, en el que dedicó buena parte de su intervención a presumir de las obras de renovación que ha impulsado en la capital y en la Casa Blanca.

"Como saben, este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida. El Partido Demócrata ha nominado a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de Estados Unidos", declaró.

Trump llegó a afirmar que son "yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes", una acusación sin fundamento que ha repetido durante la campaña contra el candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, quien, de resultar elegido, se convertiría en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos.

Trump llegó al estanque tras una gira frenética por el país en la que ha dado 25 mítines en varios estados, principalmente bastiones republicanos que según las encuestas se están decantando para los demócratas, como Texas, Iowa o Kansas.

En el caso de la Cámara de Representantes, el modelo de pronósticos de Decision Desk HQ estima una victoria para los demócratas, con un 84 % de probabilidades de hacerse con el control del hemiciclo, cinco puntos más que una semana atrás.

De acuerdo con el agregador de encuestas, el Partido Demócrata tiene un 65 % de posibilidades de recuperar la mayoría en el Senado, ocho puntos porcentuales más que hace siete días.

En las elecciones de este martes se eligen 35 escaños de la Cámara Alta, los 435 de la Cámara Baja, más de 30 gobernaciones estatales y otros puestos locales.

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