ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 12:35

Trump dice que le encantaría presentarse en 2028, pero que la Constitución se lo impide

Imagen sin descripción

Washington, 2 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que le gustaría presentarse a un tercer mandato en 2028, pero reconoció el impedimento legal, en una entrevista en el podcast "Pod Force One" del New York Post que se publicará este lunes.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta", le dijo Trump a la columnista del New York Post Miranda Devine, en el programa grabado el viernes pasado del que ya se han publicado fragmentos.

El presidente aseguró que le encantaría postularse: "Me encantaría presentarme, pero no pasa nada; ya sabes, nos quedan más de dos años. Es mucho tiempo. Se pueden hacer muchas cosas en ese periodo", señaló Trump durante la entrevista.

En otras ocasiones Trump ya sugirió la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque también reconoció la imposibilidad legal por la Enmienda número 22 a la Constitución, que impide que una persona sea elegida "para el cargo de presidente más de dos veces".

El 30 de marzo de 2025, en una entrevista telefónica con NBC News, afirmó que "no estaba bromeando" sobre la posibilidad de un tercer mandato y añadió que había "métodos para hacerlo".

El hecho de que sus dos mandatos no hayan sido consecutivos no invalida la limitación constitucional.

Las declaraciones de Trump llegan a pocas horas de que se celebren las elecciones de medio mandato en las que se renovará la Cámara de Representantes al completo, un tercio de los 100 escaños del Senado, 36 estados eligen gobernador y se escogen numerosos cargos locales.

Las últimas encuestas de este lunes auguran un gran vuelco a favor de los demócratas en la disputa por el Congreso, con ventajas incluso en bastiones republicanos, y la posibilidad de que Trump inicie la segunda mitad de su presidencia con el Legislativo en contra.

El sondeo más reciente de The New York Times y el instituto Siena estima que los republicanos perderán las contiendas al Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa se mantiene aún sin ganador claro.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar