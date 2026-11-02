Ucrania ataca 3 refinerías y dos instalaciones energéticas antes de elecciones en EE.UU.

Tras una pausa de casi dos semanas, el pasado viernes Ucrania reanudó su campaña contra las refinerías en el país vecino, acción que fue calificada por el Kremlin de acto de "desobediencia" a Donald Trump, ya que fue el mandatario exigió al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el cese de esos ataques para permitir una bajada de los precios del combustible de cara a los comicios.

Desde entonces, según los análisis OSINT de varios medios, tanto ucranianos como rusos, tuvieron lugar tres ataques ucranianos contra refinerías. La capacidad total de las instalaciones atacadas representa aproximadamente el 10 % del volumen total de refinación de petróleo en Rusia y más del 10 % de la producción de diésel del país.

La primera refinería, atacada el pasado viernes, se encuentra en la región de Samara -a más de 1.000 kilómetros al sureste de Moscú-. El ataque con drones provocó un incendio. La misma región volvió a ser atacada la noche del domingo al lunes. De acuerdo con el medio independiente ruso Astra, los drones ucranianos alcanzaron un parque de depósitos de combustible en Samara, considerado el mayor de Europa.

Se trata de un importante centro industrial que recibe, mezcla y transporta distintos tipos de petróleo a través de oleoductos principales. La estación cuenta con 71 tanques con una capacidad total de almacenamiento de más de 1,6 millones de metros cúbicos de petróleo.

La madrugada del sábado, sufría ataques de drones ucranianos una refinería de Ufá, capital de la república de Bashkiria -a más de 1.300 kilómetros al este de Moscú-. De acuerdo con los datos de 2024, la planta refinó 3,8 millones de toneladas de petróleo y produjo 2,6 millones de toneladas de diésel.

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El domingo, la víctima fue una refinería en la región de Nizhni Nóvgorod -a más de 400 kilómetros al este de Moscú-, según informó el gobernador local, Gleb Nikitin. La refinería, perteneciente a la petrolera privada Lukoil, es una de las seis más grandes de Rusia y produce alrededor de la mitad del diésel ruso. Tras el ataque, las autoridades locales introdujeron varias restricciones en las gasolineras de la región.

Al mismo tiempo, el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, habló el pasado viernes de tres ataques en tan solo una jornada. El mismo funcionario también denunció un ataque contra un complejo químico.

Hablando sobre la reanudación de la tregua energética, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que su país estaría dispuesto a detener los ataques a las refinerías rusas a cambio de misiles estadounidenses para los sistemas de defensa aérea Patriot.

"Si quieren que durante un mes nosotros no ataquemos las refinerías rusas, proporciónennos los misiles Patriot para el mismo periodo", dijo en una entrevista con el canal Fox News.

Una condición alternativa, destaca Zelenski, podría ser la tregua energética mutua cumplida tanto por Ucrania como por Rusia, quien no interrumpió en ningún momento sus bombardeos contra la red energética del país vecino.

De acuerdo con las autoridades ucranianas, a lo largo de los meses de septiembre y octubre, Rusia realizó más de 350 ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

Zelenski calificó en su momento de "regalo" el acuerdo sellado entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, para el suministro de diésel ruso al mercado estadounidense.